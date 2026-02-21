La gira sudamericana de la ATP siempre le da buenas noticias al tenis chileno y en 2026 no es la excepción, porque Alejandro Tabilo está instalado en las semifinales del Río Open.

El zurdo se medirá este sábado ante una de las sorpresas del certamen carioca, el peruano Ignacio Buse, quien viene de dejar en el camino al brasileño Joao Fonseca y al italiano Mateo Berrettini.

Cuando termine el ATP de Río de Janeiro las emociones se trasladarán a San Carlos de Apoquindo, puesto que desde el lunes se jugará el cuadro principal del Chile Open, el cual ya fue sorteado este sábado.

Los partidos de los chilenos en el ATP de Santiago

Uno de los partidos más atractivos de la primera ronda tendrá a Alejandro Tabilo como protagonista, quien se medirá contra el chileno Tomás Barrios en un verdadero clásico en la arcilla nacional.

Otro de los representantes nacionales es Cristian Garin, quien viene de perder en primera ronda en Río y jugará en Las Condes ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Tomás Barrios se medirá con Alejandro Tabilo en el Chile Open. Foto: Photosport

Nicolás Jarry, que pasa por un pésimo momento y ha perdido 9 partidos de forma consecutiva, jugará el torneo mediante una invitación y debutará ante un jugador proveniente de las clasificaciones.

Por último, Matías Soto, que también recibió un wild card, se estrenará en el ATP de Santiago ante el duro jugador argentino Tomás Etcheverry, que también está en semifinales en Río de Janeiro.

La emoción del Chile Open arranca este lunes en las canchas de San Carlos de Apoquindo.