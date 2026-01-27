Ya es una tradición que el evento que le pone el telón a la jornada estival en el país es de gran categoría, porque una vez más el Chile Open cierra el verano con un torneo de lujo.

El ATP de Santiago se jugará una vez más en las canchas de arcilla de San Carlos de Apoquindo, y está agendado para disputarse entre el 21 de enero y el 1 de marzo, para también acabar con la gira sudamericana del circuito.

El cuadro principal del torneo este año está simplemente sensacional, donde la máxima estrella será un jugador que alcanzó a ser el número 6 del mundo y que llegó a la final de Wimbledon: el italiano Matteo Berrettini (57°).

La lista de entrada del Chile Open

Matteo Berrettini, quien además cuenta con semifinales en el Abierto de Australia y el US Open, será la principal atracción, sin embargo, no es el sembrado número 1, porque hay otros jugadores mejores posicionados que él.

El principal candidato a ganar el Chile Open es el argentino Francisco Cerúndolo, que se ubica en el casillero 21 del mundo. También dirá presente en el polvo de ladrillo de Las Condes el italiano Luciano Dardieri, 25° del planeta.

Los jugadores locales que fueron confirmados son Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Nicolás Jarry, este último gracias a una invitación.

El Chile Open se jugará en San Carlos de Apoquindo entre el 21 de febrero y el 1 de marzo, y se pueden comprar las entradas mediante el sistema Ticketmaster.