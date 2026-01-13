El Chile Open confirmó la presencia de Cristian Garin, quien actualmente es 80° y número 1 del país, lo que le da un sabor especial con el público local.

Gago asegura estar feliz por comprometer su presencia en nuestro, debido a que se trata de un torneo al que le tiene mucho cariño.

“Estoy muy contento de anunciar que voy a jugar el Chile Open este año. Es uno de mis torneos favoritos, espero que me acompañen, necesitaré su apoyo“, señaló.

Garin se proclamó campeón del certamen en el 2021 y es uno de los cinco títulos ATP que ha conquistado en su carrera. Se une además a otro chileno confirmado, Alejandro Tabilo.

Cristian Garin jugará el Chile Open

La felicidad del torneo por tener a Garin

Catalina Fillol, directora del torneo, manifestó su alegría por poder asegurar la presencia de otro tenista local en San Carlos de Apoquindo.

“La confirmación de Cristián Garín es una noticia muy significativa para el Bci Seguros ChileOpen 2026. Es un jugador que tiene una historia especial con este torneo y que además, siempre ha mostrado un compromiso muy fuerte con jugar en casa”, señaló.

“Para el público chileno es un referente, y contar con él, junto a Alejandro Tabilo, nos permite proyectar una edición con una identidad muy marcada y con un nivel competitivo altísimo desde las primeras rondas”, agregó.

El cuadro principal del torneo se jugará entre el 23 y el 1 de marzo y tiene asegurada la presencia de Francisco Cerúndolo (21°), Luciano Darderi (24°) y Matteo Berretini (55°), entre otros.

