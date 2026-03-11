Chile tuvo un paso para el olvido por el Challenger de Punta Cana luego de lo ocurrido con Cristian Garin (90°). Este miércoles el chileno tuvo su debut y despedida del certamen luego de caer por 4-6 y 4-6 frente a Dalibor Svrcina (109°) en un partido que tuvo una polémica inesperada.

Gago era el único de los representantes criollos que quedaba en competencia luego de las tempranas eliminaciones de Nicolás Jarry y Tomás Barrios. Y si bien trató de mantenerse con vida en el torneo, terminó diciendo adiós y agarrándose con su rival.

Cuando todavía no terminaba el primer set y ambos peleaban palo a palo, el checo le comenzó a gritar puntos en su cara. Esto no le gustó nada al chileno, quien se lo hizo saber y debió ser frenado por la jueza del encuentro.

Cristian Garin estira la mala racha de chilenos en el Challenger de Punta Cana

La aventura de Cristian Garin en el Challenger de Punta Cana terminó siendo más corta de lo esperado. El chileno no pudo avanzar a la próxima ronda luego de vivir una verdadera pesadilla frente a Dalibor Svricina.

Cristian Garin quedó eliminado del Challenger de Punta Cana con una pelea que no pasó desapercibida. Foto: Photosport.

En un encuentro muy parejo, Gago fue peleando para poder quedarse con el primer set. Sin embargo, en el momento justo terminó cediendo un quiebre que le costaría muy caro.

Fue en ese momento cuando las cosas se calentaron entre ambos. Dalibor Svricina quedó con la opción de pasar adelante en el marcador y así acercarse a la victoria. Cuando logró el 4-6, el checo no dudó en festejarlo gritando con todo. Cristian Garin lo interpretó como una burla y lo paró en seco.

“¿Qué te pasa?“, le reclamaba el chileno a su rival por la forma en la que comenzó a actuar. La jueza del partido debió calmarlo y decirle que su rival se lo festejó a la barra que lo estaba criticando en las tribunas.

Cristian Garin debía dar vuelta las cosas si quería seguir con chances de clasificar, pero nuevamente un 4-6 sentenció todo. Dalibor Svricina se llevó la victoria y sentenció el destino de los chilenos, que se fueron todos en primera ronda.

La situación estira un 2026 que no ha sido como esperaba para Gago. El criollo ha hecho duras autocríticas por el nivel que ha mostrado y le ha costado poder encontrar la regularidad que quiere para competir bien.

Cristian Garin le dice adiós al Challenger de Punta Cana con una polémica incluida. República Dominicana fue una pesadilla para los chilenos, quienes ahora ponen la mira en los próximos desafíos para salir a flote.

