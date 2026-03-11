José Antonio Kast nombró dentro de su gabinete a Natalia Duco como ministra del Deporte. Una determinación que significó muchas críticas a raíz del doping positivo que la deportista dio en su época activa. Un tema por el que Juan Cristóbal Guarello alegó con mucho fervor e incluso acusó censura.

También lo hizo Gert Weil. Pero nada frenó que Duco tomara la testera que hasta este 10 de marzo de 2026 desempeñó Jaime Pizarro. Durante el cambio de mando, Kast le dedicó palabras de gratitud a la sicóloga y lanzadora de la bala. “Les quiero dar las gracias a ellas por aceptar este desafío”, dijo el flamante Presidente.

Un mensaje que recayó a las nueve ministras que nombró. “Mujeres jóvenes que se atrevieron a dar este paso. Natalia, una tremenda deportista, que lo dejó todo, todo, todo, todo”, introdujo José Antonio Kast antes de reconocer más méritos de Natalia Duco.

Natalia Duco durante la jornada del cambio de mando en Chile. (Luis Quinteros/Aton Chile).

“Un esfuerzo increíble y coronaste a Chile con esas medallas olímpicas, esa alegría y esa especialidad en deporte”, agregó Kast. Pero ahí tuvo un error: Natalia Duco jamás ganó una medalla olímpica para el país. Su máximo lugar fue el 8° en Londres 2012.

Sí había sido tricampeona en los Juegos Sudamericanos en Buenos Aires 2006, en Medellín 2010 y Santiago 2014. “También lo hiciste en sicología y cada día nos sorprendes más”, manifestó la primera autoridad del país, quien ganó aquel cetro con un 58 por ciento en la segunda vuelta ante Jeannette Jara.

José Antonio Kast, el recién asumido Presidente de Chile, durante el cambio de mando. (Javier Salvo/Aton Chile).

Dos mujeres consiguieron medallas olímpicas para Chile: Marlene Ahrens en el lanzamiento de la jabalina en Melbourne 1956, donde ganó la plata. Y Francisca Crovetto, quien tuvo una excepcional actuación y bajó la presea de oro en el tiro skeet en París 2024.

Mira el lapsus de José Antonio Kast en su tierno mensaje a Natalia Duco

