Guarello acusa censura por críticas a Natalia Duco: “Nunca había pasado”

Juan Cristóbal Guarello es una de las voces del periodismo nacional que más se ha manifestado en contra del nombramiento de Natalia Duco como futura ministra del Deporte.

Horas después de que el presidente electo José Antonio Kast hiciera oficial la desginación de su gabinete, el periodista reaccionó duramente en La Hora de King Kong: “La señal es muy mala. Y no lo digo yo desde mi posición política, lo dice transversalmente el mundo del deporte“.

Un día después, volvió a abordar el tema en otro capítulo del programa, pero su transmisión en vivo en YouTube sufrió un corte justo cuando hablaba de la ex lanzadora de bala y su caso de doping positivo, lo que generó la indignación del comunicador deportivo.

“Increíblemente, empiezo a leer un documento público, firmado, que ya está publicado, y nos bajan la transmisión. Nunca nos había pasado. Tenemos más de 380 emisiones al aire y jamás se nos había caído una transmisión así. Justo cuando hablamos de la ministra”, dijo.

Guarello acusa censura por críticas a Natalia Duco

En el capítulo, Juan Cristóbal Guarello habló, entre otras cosas, de una columna publicada por Roberto Dagnino, exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Control de Dopaje. Parte de la transmisión se cortó en YouTube, pero no así en Twitch y Facebook, donde los seguidores de La Hora de King Kong le advirtieron al conductor lo que sucedía.

“Qué raro que se caiga la señal. ¿Empezamos? Estamos en enero, todavía no asumimos ¿y ya empezamos? Nunca había pasado. Mira, qué raro. Qué curioso. Cuando además estoy con pruebas irrefutables a mano“, protestó Guarello.

En redes sociales, el periodista acusó “¡Ataque a La Hora de King Kong!“, aunque muchos usuarios marcaron que la transmisión pudo haber sido deshabilitada por YouTube por infringir las políticas de la plataforma dadas las varias menciones a la palabra doping.