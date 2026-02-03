El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, informó que los hinchas del Inter de Milán no podrán viajar como visitantes hasta el próximo 23 de marzo. Esto, luego que un fanático ‘nerazzurro’ lanzara a la cancha un petardo que impactó al arquero del Cremonese en el último partido.

“A raíz de los graves disturbios ocurridos, el ministro del Interior ha prohibido los desplazamientos de los aficionados del Inter hasta el 23 de marzo de 2026, así como la venta de entradas para los mismos partidos a los residentes en Lombardía”, informó la autoridad.

En el minuto 50′ del encuentro entre el Inter y Cremonese el pasado 1 de febrero, un hincha visitante lanzó un proyectil hacia la portería de Emil Audero. Esto lo dejó en el suelo, desorientado y con el oído dañado, además de algunas quemaduras.

El arquero indonesio también jugó en el Inter de Milán durante la temporada 2024/24. Ahí disputó cuatro partidos en la Serie A, uno en Copa Italia y uno en UEFA Champions League.

El ex equipo de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel además podría recibir una sanción económica de la Serie A. Aunque por lo pronto, solo está el castigo del público visitante. Sin embargo, no incluye el clásico de Milán el próximo 8 de marzo, precisamente porque ambos comparten el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

¿Qué partidos se pierden los hinchas del Inter de Milán?

El castigo hacia el Inter de Milán no permite que sus hinchas asistan como visitantes a los partidos ante Sassuolo el próximo 8 de febrero ni contra el Lecce el 21 del mismo mes, así como tampoco contra la Fiorentina el 22 de marzo.

Esta sanción no cuenta para el partido del 18 de febrero en los playoffs de la UEFA Champions League ante el Bodo Glimt, cuando el equipo de Lautaro Martínez y compañía busquen la ventaja en la ida.

¿Cuándo juega el Inter de Milán?

El próximo partido que tendrá el Inter de Milán será este miércoles 4 de febrero, en un duelo correspondiente a los cuartos de final de Copa Italia ante el Torino de Guillermo Maripán a las 17:00 horas.

Guillermo Maripán enfrentará mañana al Inter de Milán por Copa Italia (Foto: @gmaripan3 en X)

