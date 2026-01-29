Sin Real Madrid: Los cinco principales candidatos a ganar la Champions League

La Champions League ya conoce a sus clasificados a octavos de final. Con este nuevo formato, los primeros en la tabla general pasaron directamente a la siguiente fase. Cita donde el gran ausente es Real Madrid.

El cuadro merengue cayó por 4-2 ante Benfica de José Mourinho y dejó escapar la chance de pasar por alto la fase de playoffs. El agónico tanto de Anatoliy Trubin cambió totalmente la tabla. Por lo que ahora deberá jugar una ronda de definición para volver a soñar con una nueva orejona.

ver también El cerro de millones que se juega Manuel Pellegrini con Real Betis en la Europa League

Tema que no ha pasado desapercibido en el viejo continente donde prácticamente lo descargan como candidato al título. Aunque usted no lo crea, el medio Squawka definió a los cinco principales candidatos a ganar la Champions League y no aparece ni el Real Madrid, Barcelona ni PSG.

El sitio especializado, y con datos de Opta, reveló que ahora los clubes ingleses tienen la primera opción de ganar el torneo. El que lidera las probabilidades es Arsenal con 29,8% y que terminó la fase regular con 24 unidades como puntero absoluto.

La derrota del Real Madrid ante Benfica, lo aleja de los candidatos a ganar la Champions League(Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Luego sigue Bayern Munich (14%), Manchester City (10%), Liverpool (8%) y Chelsea (7%). Lo que llama la atención ya que todavía siguen en carrera equipos como el Real, Barza, Inter, Juventus, Newcastle y PSG. Aunque estos deben jugar los playoffs por un cupo a octavos de final.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo es la final de Champions League?

La final de la Champions League 2026 ya está programada. Según indica la UEFA, la definición está definida para el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Recinto que tiene capacidad para más de 67 mil espectadores. El escenario en Hungría recibirá por primera vez la final de la “Orejona” y el partido está pactado para las 13:00 hora de Chile.

Publicidad