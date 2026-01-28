Un partido clave se juega este jueves el Real Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League, cuando reciba a Feyenoord por la octava fecha.

El Ingeniero ha declarado hasta el cansancio que el objetivo de su equipo es quedar entre los ocho mejores de la fase de liga, para así clasificar directo a la ronda de eliminación directa en el torneo internacional.

Pero eso no es todo, un triunfo dejará al equipo español entre los mejores, con ello pueden acercase a la meta y estar cerca de obtener los jugosos premios económicos que entrega la UEFA para los elencos que clasifican a octavos de final.

ver también Manuel Pellegrini aclara la violenta y polémica reacción de Antony en Betis: “Se fue…”

Los premios que busca ganar Betis en la Europa League

En Estadio Deportivo analizaron la situación por la que atraviesa Real Betis y lo importante que es el partido ante Feyenoord, donde se juegan gran parte del presupuesto de la presente y la siguiente temporada.

“En primer lugar, terminar esta fase liga entre los ocho primeros ya supondría un ingreso extra de 300.000 euros, a lo que habría que sumar 1,75 millones por disputar los octavos directamente, y alrededor de 2,3 millones por el puesto que ocupe de esta parcela clasificatoria”, explicó el citado medio.

Manuel Pellegrini tiene una final. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Además, la victoria, requisito prácticamente indispensable para mantenerse en la zona de privilegio, supone un pellizco de 450.000 euros, por lo que en total hay en juego casi cinco millones de euros“, agregó.

El encuentro entre Real Betis y Feyenoord se jugará este jueves desde las 17:00 horas en Sevilla y será clave para Manuel Pellegrini.

ver también ¿Final chilena? Los posibles cruces del Real Betis y Midtjylland en la Europa League

La tabla de posiciones de la Europa League

Publicidad