Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Europa League

El cerro de millones que se juega Manuel Pellegrini con Real Betis en la Europa League

El equipo del entrenador chileno se juega un partido fundamental ante Feyenoord por el certamen continental.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Manuel Pellegrini tiene un partido clave.
© Getty ImagesManuel Pellegrini tiene un partido clave.

Un partido clave se juega este jueves el Real Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League, cuando reciba a Feyenoord por la octava fecha.

El Ingeniero ha declarado hasta el cansancio que el objetivo de su equipo es quedar entre los ocho mejores de la fase de liga, para así clasificar directo a la ronda de eliminación directa en el torneo internacional.

Pero eso no es todo, un triunfo dejará al equipo español entre los mejores, con ello pueden acercase a la meta y estar cerca de obtener los jugosos premios económicos que entrega la UEFA para los elencos que clasifican a octavos de final.

Manuel Pellegrini aclara la violenta y polémica reacción de Antony en Betis: “Se fue…”

ver también

Manuel Pellegrini aclara la violenta y polémica reacción de Antony en Betis: “Se fue…”

Los premios que busca ganar Betis en la Europa League

En Estadio Deportivo analizaron la situación por la que atraviesa Real Betis y lo importante que es el partido ante Feyenoord, donde se juegan gran parte del presupuesto de la presente y la siguiente temporada.

“En primer lugar, terminar esta fase liga entre los ocho primeros ya supondría un ingreso extra de 300.000 euros, a lo que habría que sumar 1,75 millones por disputar los octavos directamente, y alrededor de 2,3 millones por el puesto que ocupe de esta parcela clasificatoria”, explicó el citado medio.

Manuel Pellegrini tiene una final. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Manuel Pellegrini tiene una final. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

“Además, la victoria, requisito prácticamente indispensable para mantenerse en la zona de privilegio, supone un pellizco de 450.000 euros, por lo que en total hay en juego casi cinco millones de euros“, agregó.

El encuentro entre Real Betis y Feyenoord se jugará este jueves desde las 17:00 horas en Sevilla y será clave para Manuel Pellegrini.

¿Final chilena? Los posibles cruces del Real Betis y Midtjylland en la Europa League

ver también

¿Final chilena? Los posibles cruces del Real Betis y Midtjylland en la Europa League

La tabla de posiciones de la Europa League

Publicidad
Lee también
Pellegrini aclara la violenta y polémica reacción de Antony
Internacional

Pellegrini aclara la violenta y polémica reacción de Antony

¿Final chilena? Los cruces del Real Betis y Midtjylland en la Europa League
Internacional

¿Final chilena? Los cruces del Real Betis y Midtjylland en la Europa League

Pellegrini: "Primera derrota del Betis en Europa League, pero..."
Internacional

Pellegrini: "Primera derrota del Betis en Europa League, pero..."

La fecha en que la Roja saldrá a buscar entrenador
Selección Chilena

La fecha en que la Roja saldrá a buscar entrenador

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo