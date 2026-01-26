Una nueva derrota sumó este domingo Real Betis, porque ahora cayó ante Alavés por 2-1 y se complica en la lucha por la clasificación a torneos internacionales en La Liga de España.

El equipo de Manuel Pellegrini viene con una mala racha, ya que el revés en Mendizorroza se sumó a lo que vivió en la visita a PAOK en la Europa League, donde cayó por 2-0.

Durante el partido ante Alavés el cuadro del Ingeniero vivió una polémica situación, ya que cuando fue reemplazado el brasileño Antony, figura el equipo, reaccionó de la peor forma en la banca y pateó todo lo que pudo.

Manuel Pellegrini defiende a Antony por su minuto de furia en Betis

Tras el partido habló Manuel Pellegrini, quien fue consultado por la situación que protagonizó su figura, a lo cual le restó importancia y explicó a qué se debió su airada reacción.

“Antony se fue molesto por el partido y por alguna molestia, tenía dolor”, dijo el chileno.

Luego, Manuel Pellegrini acusó al cansancio por la derrota que complica a Real Betis en la lucha por la clasificación a torneos internacionales en La Liga.

“La explicación es por distintos motivos. Jugamos un partido el jueves con viaje incluido, llegamos el viernes a las cinco de la tarde, recuperamos y viajamos el sábado, para jugar hoy y con 8 bajas en el equipo. Fuimos sintiendo el desgaste durante el partido”, comentó.

La tabla de posiciones de La Liga