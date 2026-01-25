Gabriel Suazo volvió a jugar tras su larga lesión muscular y Sevilla retomó la senda del triunfo, para sumar una victoria clave en la lucha por no descender en La Liga.

El equipo del seleccionado chileno y del lesionado Alexis Sánchez llevaba cuatro partidos sin ganar, por lo que se enredó en la tabla de posiciones y logró una importante victoria ante Athletic Club.

El cuadro andaluz, que contó con Suazo como titular, superó por 2-1 al elenco vasco y con ello respira un poco más tranquilo en la tabla de posiciones del certamen español.

Matías Almeyda elogia el nivel de Gabriel Suazo en Sevilla

Tras el triunfo de Sevilla ante Bilbao habló el entrenador argentino Matías Almeyda, quien explicó la decisión que tomó con Gabriel Suazo, jugador al que alabó.

El Pelado explicó que sacó al chileno a los 57 minutos por Oso, quien venía siendo titular, para darle rodaje a ambos jugadores, porque el chileno recién apareció tras una lesión y el español tampoco estaba a plenitud.

“(Oso) Venía con cargas en los isquiotibiales y no estamos para regalar nada. Era uno de los motivos. El otro era que Suazo, cuando salió del equipo, estaba haciéndolo bien. A Oso lo mostramos, se vio y ahora sabe que tiene que competir con un jugador de selección. Él sabía que iba a ingresar. Es de los mejores y tiene un gran futuro”, comentó sobre albos laterales.

El próximo partido de Sevilla será el lunes 2 de febrero, cuando visite a Real Mallorca por La Liga.

La tabla de posiciones de La Liga

