Después de un segundo ciclo menos feliz de lo esperado en el Udinese, Alexis Sánchez emigró rumbo al Sevilla de España. Allí se erigió rápidamente en un referente del vestuario. Una pieza ampliamente valorada por el DT argentino Matías Almeyda.

Y que ha dejado varias muestras de talento en su paso por el Sánchez Pizjuán. Suma dos goles en el cuadro andaluz. También regaló una asistencia: fue un taco muy lúcido para dejar a su compañero Gerard Peque Fernández en posición de remate.

Todo eso fue muy valorado por Gianni de Biasi, quien dirigió a AS10 en el cuadro bianconero durante 10 partidos. “Me pone muy feliz por el chileno. Es un tío que me hace… ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora en español, pero llena todas mis expectativas futbolísticas. Es muy empático, es un chico que siempre ha sido correcto, sin tener una postura de chulo, ¿sabes?”, expuso el entrenador en el diario La Tercera.

Alexis Sánchez es una de las figuras del Sevilla. (Angel Martinez/Getty Images).

“De vivo. Sí, de vivo. Siempre ha sido muy perfecto, muy normal, entre comillas. Muy humilde en los planteles. Es un referente para los chicos que recién empiezan en esta carrera. No me extraña, para nada su nivel. Desde pequeño siempre ha sido un profesional. Siempre ha trabajado bien físicamente”, manifestó De Biasi.

Añadió más detalles sobre el tocopillano. “Cuida mucho su cuerpo, no comete excesos. Por eso se le reconoce su trabajo, siempre ha hecho una vida de atleta. Veo que se ha incorporado perfectamente y eso que llegó con mucho retraso respecto de sus compañeros”, expresó De Biasi, cuya última experiencia fue como seleccionador de Azerbaiyán hasta noviembre de 2023.

“Además, la temporada pasada en Udinese no jugó casi nada por lo problemas con el DT, pero su profesionalismo lo ha vuelto a poner como un jugador valioso. Fue una sorpresa, sobre todo porque nadie conocía el trabajo de Runjaic, pero tuvo un decepcionante final de pretemporada. Vamos a ver cómo sale en este campeonato, porque una golondrina no hace verano”, dijo risueño el DT italiano.

Dirigió a Alexis Sánchez en Udinese y babea por él en el Sevilla: “Deben estar decepcionados de dejarlo ir”

Que el Udinese se haya desprendido de Alexis Sánchez, quien llegó al Sevilla a costo cero y un salario lejano a las megaestrellas que tiene La Liga. De hecho, ni siquiera es el mejor pagado del cuadro andaluz. Un cetro que recae en el zaguero francés Tanguy Nianzou, quien arribó por 10 millones de euros desde el Bayern Múnich.

En ese contexto, Gianni de Biasi cree que los jerarcas del Udinese pueden tener cierto descontento por la decisión de sacar al chileno. “La familia Pozzo debe estar un poco decepcionada también de haber dejado partir a Sánchez si está rindiendo de esta manera”, manifestó el estratego, quien también fue DT del Alavés en España y de la selección de Albania.

Alexis Sánchez en acción durante su segunda estadía en Udinese. (Timothy Rogers/Getty Images).

“Creo que el chileno está haciendo una buena temporada en este momento. Físicamente, está perfecto, no tiene ningún problema y creo que va a continuar así”, sentenció Gianni de Biasi. En esta jornada, el desafío sevillista será el Celta de Vigo para intentar consolidarse de una vez en la parte alta de la tabla.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Sevilla suma 20 puntos al cabo de 18 partidos jugados en La Liga 25-26. Está lejos de la zona roja, pero no puede despreocuparse.

Así va el Udinese en la tabla de posiciones de la Serie A 25-26

Udinese está en la parte superior de la tabla de posiciones en la Serie A, pero no debe perder el foco o saldría de ahí casi inmediatamente.

