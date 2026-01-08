Alexis Sánchez recibió varias críticas por no hacerse cargo del penal que tuvo el Sevilla en el partido que cayó ante el Levante. En el momento que el cuadro andaluz dispuso de esa ocasión, ya perdían por 3-0 ante los granotas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Por eso mismo, Isaac Romero se envalentonó y tomó la responsabilidad. Pero no pudo anotar el descuento sevillista: el golero australiano Matthew Ryan le tapó el tiro. Y después, ante un remate de cabeza del “7”, el mundialista con los Socceroos tuvo una reacción espectacular para dejar su arco invicto.

A pesar de los días que han pasado, en el equipo de Nervión todavía es tema aquel lanzamiento fallido. Pese a que no había cómo remontar en aquel encuentro. “(Lucien) Agoume tomó el balón como siempre lo hace. Lo tomó y al final le pego yo”, describió AS10.

“Me lo pasó, le dije a Isaac si lo quería patear. Me dijo que sí. Se sentía con confianza. Es parte del fútbol, puede pasar y equivocarse. Es de la cantera, de acá del club. Si no aprende ahora, algún día tiene que aprender”, manifestó el goleador histórico de la selección chilena sobre el atacante de 25 años.

Isaac Romero y el tiro penal que aún causa revuelo en Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

Luego de eso, desempolvó dos recuerdos con la Roja. Uno fue negativo y remonta a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Y el otro, muy positivo y es de la primera Copa América que ganó Chile en su historia. “Me tocó fallar uno en el Mundial”, rememoró Sánchez.

Publicidad

Publicidad

La reacción de Alexis Sánchez tras fallar su penal ante el Scratch. (Andres Pina/Photosport).

Tiene razón: el tocopillano desperdició su lanzamiento en aquella tanda en que Chile cayó ante Brasil en los octavos de final. “Pero después me tocó hacer el penal más importante de mi vida. Es para que él aprenda”, manifestó el atacante de 37 años sobre su compañero en una clara alusión a esa definición a lo Panenka que hizo ante Argentina para bajar la primra Copa América de la Roja.

El tiro de Alexis Sánchez para vencer a Sergio Romero y desatar el carnaval en Chile el 4 de julio de 2015. (Andrés Piña/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también Alexis Sánchez cuenta la verdad: reconoce por primera vez que pudo llegar a U de Chile

Alexis Sánchez guía a Isaac Romero tras el penal de la discordia en el Sevilla

Para Alexis Sánchez, este penal hará más fuerte a Isaac Romero para el futuro, aunque está en él sacar una lección importante. “A mí no me cambiará nada. A él sí para mejorar y aprender”, manifestó el ex jugador del Udinese, el Barcelona, el Arsenal, el Manchester United, el Inter de Milán y el Olympique de Marsella.

Un currículum más que suficiente para servirle de mentor a Romero. “Estaba triste después del partido, falló un penal y lo sabe. Le dije que ‘es parte del fútbol, te equivocaste, este penal te sirvió y servirá para el futuro”, manifestó AS10, uno de los referentes del plantel que adiestra Matías Almeyda.

Alexis Sánchez e Isaac Romero tienen una buena relación. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“También le dije que ‘eres del Sevilla, estás en tu casa, te servirá porque eres joven’. Por eso le di la confianza, si era para hacer el 1-1 lo pateaba yo”, sentenció el chileno, quien difícilmente dejará pasar una oportunidad si el partido no está definido como aquel duelo ante Levante. La revancha podría darse este 12 de enero, cuando el cuadro andaluz recibirá al Celta de Vigo.

ver también DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo reacciona al bombazo de Sergio Ramos en Sevilla: “Son temas…”

Revisa el compacto de la derrota del Sevilla ante Levante

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Sevilla suma 20 puntos al cabo de 18 partidos jugados en La Liga 25-26. Está lejos de la zona roja, pero no puede despreocuparse.

Publicidad