Ricardo Gareca generó grandes expectativas en su llegada a Chile, pero al poco tiempo todo ellos se transformó en decepción. Ahora tiene una nueva oportunidad laboral en Perú.

El Tigre arribó a Santiago como una estrella de rock y los hinchas pensaban que al fin La Roja regresaba a la Copa del Mundo, pero los resultados en vez de mejorar, empeoraron y tras poco más de un año y medio, el argentino se fue por la puerta de atrás de Juan Pinto Durán.

El nuevo trabajo de Ricardo Gareca

Luego de salir de la selección chilena, Ricardo Gareca ha dado muchas entrevistas y ha conversado bastante con los medios. Al parecer no tendría intenciones de volver a dirigir en lo inmediato y así lo demuestran sus actos.

Tras ser campeón en Vélez Sarfield y llevar a una Copa del Mundo a Perú, el Tigre quiere explorar otros campos laborales y fue de esta manera que aceptó un nuevo trabajo lejos de los entrenamientos y el buzo.

Ricardo Gareca decidió entrar al mundo del streaming con un un programa de entrevistas llamado La Sustancia, quienes ya lanzaron su canal de YouTube y página de Instagram, donde ya se puede ver al ex entrenador como el conductor del espacio.

El Tigre animará este espacio en Perú e incluso, ya tiene a su primer invitado confirmado: Jefferson Farfán, ex atacante de los del Rímac, acompañará a Gareca en su debut en la pantalla. El argentino dirigió a la Foquita en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

De esta manera, Ricardo Gareca deja de lado el buzo por ahora y entra en las comunicaciones. Nunca es tarde para comenzar de nuevo y el Tigre intentará encontrar el éxito que extravió en su última aventura con Chile. Al menos en Perú siempre le fue bien.