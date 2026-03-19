¡Llegó el día! Este jueves, Santiago Wanderers salta a la cancha del estadio IDV de Quito, en Ecuador, para enfrentar, por una de las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20, a Palmeiras de Brasil.

Duelo complejo para los caturros, que de todas maneras saben dar batacazos en esta competición, tras terminar primeros del grupo C e invictos con 7 puntos, luego de derrotar a Nacional de Uruguay, Belgrano de Argentina e igualar 3-3 ante LDU de Quito.

ver también Wanderers espera la semifinal de Copa Libertadores Sub 20: “Hay 80 veedores, debemos…”

Al frente estará Palmeiras, equipo potente que, al igual que los hombres de Valparaíso, fue líder del grupo B con 7 unidades, tras golear a la UC de Ecuador por 5-0, vencer a Olimpia por 1-0 e igualar 1-1 ante Sporting Cristal de Perú. Todos los detalles de este imperdible partido, a continuación.

¿A qué hora juega Santiago Wanderers vs. Palmeiras por la Copa Libertadores Sub-20?

El partido entre Santiago Wanderers y Palmeiras se juega este jueves 19 de marzo a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio IDV, Quito de Ecuador.

¿Dónde ver por TV y ONLINE a Santiago Wanderers Sub-20?

El partido de Santiago Wanderers por las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 será transmitido por TV en Chile a través de la señal DSports+, canal exclusivo del cableoperador DirecTV en las siguientes señales:

DirecTV

DSports+: 613 – 1613

Además, podrás ver este encuentro de forma online a través de distintas plataformas de streaming: DGO (exclusiva de DirecTV), Amazon Prime Video y completamente GRATIS a través de Pluto TV.

Publicidad

Publicidad

En su último partido de la fase de grupos, Wanderers igualó a 3 con LDU de Quito. (Foto: Conmebol)

Gane o pierda: El próximo partido de Santiago Wanderers sub-20:

La Copa Libertadores Sub-20 asegura un partido post semifinales, eso sí, falta determinar si será la gran final del certamen o el encuentro por la definición del tercer puesto.

Así que independiente de si Santiago Wanderers gane o pierda, verá sí o sí acción el próximo domingo 22 de marzo, fecha donde deberá enfrentar al ganador o perdedor, según corresponda, de la otra llave de semifinales, protagonizada por Flamengo de Brasil y Olimpia de Paraguay.

Publicidad

Publicidad

Programación semifinales de Copa Libertadores Sub-20:

19 de marzo