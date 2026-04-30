Abel Ferreira puso el grito en el cielo luego del partido que Cerro Porteño igualó 1-1 frente a su Palmeiras en la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Aunque seguramente la sorpresa se la llevó un buen rato antes de esa conferencia de prensa.

El entrenador portugués del Verdao, bicampeón de la Libertadores y del Brasileirao, reaccionó de manera muy negativa a una táctica que hasta le pareció sucia por parte de Ariel Holan. El DT del Ciclón del Barrio Obrero, el mismo que fue campeón con Universidad Católica en Chile, achicó las dimensiones del campo.

Sí, tal como leen: redujo considerablemente el tamaño de la cancha en el estadio La Nueva Olla. Una idea que hizo rabiar al entrenador portugués, quien fue compañero de Matías Fernández en el Sporting Clube de aquel país. “No tengo nada más para decir. Nunca lo vi en mi vida”, aseguró.

Abel Ferreira quedó muy enojado por una decisión que tomó el rival en Paraguay. (Buda Mendes/Getty Images).

“Primera vez que veo algo así. Tengo muchos años en el fútbol, pero es primera vez que vi esto. Tienes que preguntarlo a la Conmebol”, manifestó Abel Ferreira, ex DT del Sporting Braga de su país y del PAOK Salónica en la primera división de Grecia.

Abel Ferreira llegó en noviembre de 2020 a Palmeiras. (Alexandre Schneider/Getty Images).

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Abel Ferreira critica a Cerro Porteño por achicar la cancha vs Palmeiras: Holan respondió

De todas maneras, la respuesta de Abel Ferreira tras el empate de Palmeiras en la visita a Cerro Porteño. Una periodista le insistió en la consulta. “¿Pero eso lo ven normal como parte de la estrategia o no está de acuerdo con que se haya hecho esto?”

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Ferreira optó por responder con otra consulta. “¿Sabes en qué siglo estamos? No tengo nada más para decir”, manifestó el luso, muy molesto por algo que evaluó como una especie de triquiñuela. Pero según Holan, Cerro Porteño no incurrió en nada ilegítimo.

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Ariel Holan, el DT de Cerro Porteño. (Luciano Bisbal/Getty Images).

“El reglamento es claro. En cuanto a la medida mínima, a lo largo y a lo ancho de América, de todos los que participan en este torneazo que es la Libertadores, es 100 x 64 metros. La cancha hoy tenía 64 de ancho y 105 de largo. Creo que es aleatorio, no determinante para el juego”, resumió el trasandino, quien asumió en el Ciclón tras una campaña en Rosario Central.

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Revisa el compacto del empate entre Cerro Porteño y el Verdao

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Así va la tabla de posiciones en el Grupo F de la Copa Libertadores

Palmeiras escolta a Sporting Cristal de Perú en el Grupo F de la Copa Libertadores al cabo de tres fechas. Cerro Porteño va 3° y Junior de Barranquilla cierra la tabla.