Por segunda semana consecutiva en Copa Libertadores, el árbitro chileno Piero Maza se convierte en protagonista negativo. Tras su polémica actuación en Palmeiras vs. Sporting Cristal, repitió la dosis en el caliente duelo entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

El silbante que quedó afuera del Mundial 2026 permitió el juego brusco en el Estadio UNO de la ciudad trasandina. Una de estas acciones, provocó la fractura en el hombro derecho del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien salió del campo en el minuto 22.

Sólo fue el principio. En la jugada más polémica del primer tiempo, Piero Maza le perdonó la vida a Facundo Farías por una fuerte infracción contra Bruno Henrique. Sólo le mostró tarjeta amarilla. Ni el mundialista Juan Lara le corrigió la acción en el VAR.

ver también “Por algo no va al Mundial”: hacen bolsa a Piero Maza por su paupérrimo desempeño en el VAR para el Ñublense vs U de Chile

El caótico arbitraje de Piero Maza en Libertadores

Ya en el segundo lapso, la tónica fue la misma. El juez nacional permitió que se metiera pierna fuerte, al punto que casi se sobrepasa el límite. Una acción de Emerson Royal, que fue con las dos piernas en ristre contra un rival, sólo le mostró amarilla.

Como corolario de su actuación en un partido digno de Copa Libertadores, Piero Maza expulsó a los dos entrenadores. Fue en el minuto 62, cuando le mostró tarjeta roja al DT local Alexander Medina y al visitante Leonardo Jardim, ambos por entrar a la cancha a reclamar.

Tan horrenda fue la actuación del chileno en La Plata que el director deportivo de Flamengo, José Boto, reclamó ante la Conmebol por ello. “Arbitran de una forma fuera de Argentina y de otra aquí dentro. Dos jugadas claras de expulsión. En nuestro vestuario, parece que los jugadores vinieron de una guerra”, expuso.

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En síntesis

Piero Maza expulsó a los técnicos Alexander Medina y Leonardo Jardim en el minuto 62.

expulsó a los técnicos Alexander Medina y Leonardo Jardim en el minuto 62. Giorgian De Arrascaeta sufrió una fractura de hombro derecho en el minuto 22 del duelo.

sufrió una fractura de hombro derecho en el minuto 22 del duelo. José Boto denunció el arbitraje ante Conmebol tras el partido de Copa Libertadores.

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