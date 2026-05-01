Luis Enrique monta en cólera tras críticas por el 5-4 de PSG a Bayern: “Opinión de mier…”

No exagero. Uno de los mejores partidos de todos los tiempos se jugó el pasado martes en el Parque de los Príncipes, donde PSG le ganó por 5-4 a Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League.

Franceses y alemanes entregaron un lindo espectáculo, pero los amargos de siempre reclamaron por la gran cantidad de goles que se convirtieron, apuntando a los defensores.

Esta situación la encaró este viernes en conferencia de prensa el entrenador de PSG, Luis Enrique, quien se mostró molesto por las críticas y simplemente explotó por las preguntas de los periodistas franceses.

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Luis Enrique explota por críticas tras partidazo del PSG y Bayern

Luis Enrique fue enfático en señalar que no respeta las críticas que se enumeraron luego de los 9 goles entre franceses y alemanes, por la semifinal ida de la Liga de Campeones.

“Es como en la vida, hay opiniones por todas partes. No creo que sea importante respetar todas las opiniones, porque si es una opinión de mierda, no hay por qué respetarla“, dijo el español.

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“Hay gente a la que le gusta que el fútbol se juegue así, son la mayoría, y yo soy uno de ellos, pero a algunos no les gusta. Lo que creo es que demostramos que la mayoría disfrutó del partido, y eso es lo más importante”, agregó.

Luego, fue más punzante y exigió respeto: “¡qué nivel tienen ambos equipos, qué nivel tienen los atacantes! Un 5-4 podría parecer catastrófico para las defensas, pero somos dos de los mejores equipos defensivos junto con el Arsenal. Fue un partido diferente”.

Luis Enrique le habló a los críticos (Photo by Michael Steele/Getty Images)

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PSG tiene la primera ventaja ante Bayern por la mínima diferencia que sacó en la ida, pero todo va a quedar definido en la revancha a jugarse en Múnich.

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¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Bayern Múnich y PSG por la Champions League?

El partido de vuelta por las semifinales de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG se jugará este miércoles 6 de mayo, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el Allianz Arena de Múnich.