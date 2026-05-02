No hay dudas que el Pipa Higuaín le dio a los chilenos una de las mayores alegrías en el fútbol, con ese penal desviado en la Copa América 2015 con el primer título para la Roja y con un tremendo lamento para la selección de Argentina.

Pero ese balón que todavía vuela por los cielos de Santiago le provocó un duro golpe al delantero trasandino, quien luego fue lapidado en su país, tanto así que hasta dejó el fútbol.

Pero una imagen viral en las redes sociales lo muestra cómo está en la actualidad, con un cambio físico irreconocible para los hinchas y seguidores del juego del delantero.

Gonzalo Higuaín en un recuerdo grato: la final de la Copa América 2015. Foto: Andrés Piña/Photosport

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La foto que sorprende al fútbol con Gonzalo Higuaín

Mientras algunos pensaban que era Adam Sandler, la prensa argentina confirma la foto viral de Gonzalo Higuaín con un seguidor en Miami, donde se le ve con un cambio físico tras dejar el fútbol.

“Completamente alejado del mundo del fútbol, el exdelantero reapareció a partir de que una foto tomada con un fanático en Miami se viralice rápidamente ante el notorio cambio de look del ex-River”, destacó TyC Sports.

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“‘No es IA’, aclaró el joven responsable de sacarse la foto con Gonzalo Higuaín y de compartirla en las redes. Relajado y con ropa informal, el exdelantero pasó desapercibido para todos, menos para el fanático que le pidió la foto”, precisan en sus redes sociales.

Una imagen que en Argentina es furor por los futboleros que debaten en que su carrera terminó en desgracia o que, simplemente, es la real apariencia de alguien que está disfrutando de la vida.

Mira la foto viral: