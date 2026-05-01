Este centrodelantero todavía tiene ganas de jugar un Mundial con Paraguay, pero sabe perfectamente que es difícil lograrlo aunque sea el goleador de la Copa Libertadores 2026. Y en un equipo modelo en Sudamérica: el Independiente del Valle de Ecuador.

Las referencias son para Carlos González, quien ya gritó cinco conquistas en el certamen de clubes más deseado de América. A pesar de su buen presente, Cocoliso parece saber que el sueño de la Copa del Mundo se esfumó para él. Así lo manifestó cuando le consultaron por sus diálogos con Gustavo Alfaro.

El DT de la Albirroja no lo tiene en sus planes. “Lamentablemente no. No espero que me llame. Y no pierdo la esperanza, pero uno se da cuenta cuando alguien puede estar. Él nunca me demostró eso y lo respeto”, manifestó González sobre el conductor táctico del seleccionado paraguayo.

Carlos González ante la Roja en la Copa América 2021. (Matthew Bonomi/AGIF/Photosport).

Cocoliso dejó un buen recuerdo en varios clubes del fútbol chileno: jugó en Magallanes, San Marcos de Arica, Santiago Wanderers y Huachipato. Charli también contabiliza 16 partidos en el combinado mayor de Paraguay. No anotó goles.

Carlos González anotó 9 goles en 22 partidos por Huachipato. (Dragomir Yankovic//Photosport).

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“Obviamente uno trata de siempre hacer lo mejor posible. Pero soy consciente de que al no ser parte del proceso, eso te hace pensar mucho. Los otros compañeros también están haciendo bien las cosas. Entiendo que el fútbol tiene esto. Él tiene sus delanteros. Si me alcanza con lo que hago, bienvenido sea”, apuntó el ariete de 33 años.

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Carlos González, goleador de la Libertadores que se olvida del Mundial con Paraguay

El Mundial con Paraguay parece ser un anhelo poco factible para Carlos González, artillero de la Copa Libertadores a día de hoy, 1 de mayo de 2025. Sabe que resta muy poco tiempo como para arremeter en la consideración de Gustavo Alfaro. Aunque haya sido parte del comienzo eliminatorio.

González dijo que “el Mundial está a la vuelta del esquina y nunca me llamó siquiera para preguntarme cómo estoy. Eso es un poquito decepcionante. Fui parte de este proceso. Arranqué en la primera y segunda fecha de las Eliminatorias. De ahí nunca más me llamaron. Siempre tendré esa amargura”.

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“Uno es consciente de que la competencia es sana y cada quien hace el trabajo de la mejor manera en su equipo. Todos están respondiendo y eso a uno le motiva. Las cosas se darán naturalmente. Pero soy consciente de que es muy difícil”, aseguró el ex jugador de los Tigres de México.

Pero cree que tiene pergaminos como para ganar un espacio. “Es lo mismo que digo, me motiva que ellos hacen bien las cosas. Yo tengo que seguir igual. No digo que me merezco el llamado, pero sí trato de demostrar lo mejor posible. Estoy haciendo los méritos”, finalizó el ariete de Independiente del Valle tras la gran victoria ante Libertad de Paraguay. Sí, con triplete de Cocoliso González.

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Revisa el compacto del triunfazo de Independiente del Valle vs Libertad