Luego de los episodios de violencia en Ecuador, el ex DT de Independiente del Valle Javier Rabanal decidió irse del club al que sacó campeón teniendo en sus filas a un chileno.

El director técnico campeón de la LigaPro, abandonó Ecuador luego de presenciar el asesinato a sus vecinos en medio de la ola de violencia que atraviesa el país.

El ex entrenador de Matías Fernández Cordero confesó los momentos aterradores que vivió en Ecuador, marcado por la muerte de quienes le alquilaban la casa a mano de criminales.

En conversación con Radio Marca Tenerife, el nuevo DT de Universitario de Deportes comentó el hecho de cuando mataron a los propietarios de la casa que alquilaba: “Yo vivía en una casita fantástica con jardín. De repente, mis vecinos al día siguiente ya no estaban. Él vendía autos, vendió uno en efectivo, alguien se enteró, fue y los mató a los dos”, señaló.

Ante esta situación, Rabanal contó que tuvo que cambiar de lugar de residencia y reforzar su seguridad. “Me tuve que mudar con toda la seguridad. Entonces te replanteas muchas cosas. Me fui a una comunidad más pequeña, pero con mucha seguridad privada y demás”, dijo el español.

Javier Rabanal dejó Independiente del Valle por hechos de violencia

Muerte de jugadores ahuyentaron de Ecuador al DT

En la misma conversación, el técnico recordó otros episodios que lo marcaron en Ecuador, como “el año 2024 un jugador conducía bajo los efectos del alcohol, entró a una autopista por donde no se podía circular junto con un jugador de Liga de Quito y falleció. Tuvimos que hacer el funeral, lo pasamos fatal“.

Un suceso aún más impactante del que habló Rabanal fue que durante el 2025 “el número 10 del Juvenil B se fue a casa con su familia y dos personas disfrazadas de policía los asesinaron a todos, incluido el chico”. Para finalizar opinó sobre el caso de Mario Pineida “un chico fantástico, fue a la carnicería y le dispararon cinco veces. Eso es Ecuador”

Todos estos hechos fueron causales para que el estratega vigente campeón con Independiente del Valle se mude a Perú a dirigir a Universitario de Deportes y cierre la etapa en la que compartió con el actual lateral de Colo Colo, Matías Fernández Cordero.

