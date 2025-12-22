Colo Colo ya tiene oficializado a su primer refuerzo para el 2026. El Cacique confirmó la llegada de Matías Fernández para ser el nuevo defensa titular por la banda derecha. Por lo que lo esperan con los brazos abiertos en la pretemporada que parte en enero.

Sin embargo, recién este domingo terminó la temporada para el seleccionado nacional. Así lo confirmó el propio jugador ya que disputó su último partido por Independiente del Valle, club que defendió en las últimas temporadas y donde ganó 5 títulos, entre ellos Copa Sudamericana y Recopa.

“Está día se veía lejano pero llegó el momento de tomar caminos separados pero tenemos tantas cosas en común que no será un hasta nunca. Fueron 3 años y medio de momentos inolvidables, momentos únicos, 5 títulos y muchos partidos representando lo que es independiente del valle un club enorme”, indicó en sus redes sociales.

“Me voy feliz de todo lo que logramos juntos y creo que es el momento preciso para una despedida, les deseo todo el éxito del mundo ojalá que nos volvamos a encontrar GRACIAS ETERNAMENTE GRACIAS”, complementó el lateral.

Lo llamativo de la publicación fue la cantidad de hinchas albos que celebraron su salida del cuadro ecuatoriano. Tal como se ha mencionado, Fernández es el primer fichaje confirmado para el 2026 y ya fue anunciado en las redes sociales de Colo Colo.

El tema es que ahora los fanáticos pidieron que el lateral sea el portador del “14” que utilizó Matías Fernández en su paso por el Cacique y que le permitió ganarlo todo y llegar a Europa. “Te esperamos en el Monumental”, “Este será nuestro año” y “Usa la 14, eres el elegido”, fueron parte de los comentarios que más se reiteraron.

El contrato de Matías Fernández

El lateral derecho llega a Colo Colo para solucionar un problema de palabras mayores que enfrentó Fernando Ortiz por la banda derecha. Lo que se acrecentó con la salida de Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Ahora Matías Fernández apunta a ser el defensa titular y su contrato contempla todo 2026. Su renovación dependerá de los minutos en cancha y el rendimiento con el “Tano”. Cabe consignar que su fichaje también se da en calidad de jugador libre tras su salida de Ecuador.

