Matías Fernández Cordero es el único refuerzo que Colo Colo anunció hasta el momento en el mercado de fichajes. Eso a pesar de que aún era jugador de Independiente del Valle.

Ayer recién terminó el torneo ecuatoriano, en el que el elenco del chileno se consagró campeón hace algunas fechas. Al tratarse del último duelo del lateral derecho que completó tres temporadas en el club, se lo homenajeó.

Fue en el duelo ante Barcelona, en Sangolquí, donde recibió el reconocimiento junto a Michael Hoyos por parte de la dirigencia y la hinchada por todo lo que le brindó a la institución.

“Rendimos un justo homenaje a dos jugadores que ya forman parte de la historia de Independiente del Valle y que dejan un legado de amistad y profesionalismo cargado de títulos. Gracias. Éxitos en su futuro”, señalaron.

Matías Fernández fue despedido en Independiente del Valle

El palmarés de Matías Fernández en Ecuador

En efecto, no es menor la huella que dejó Fernández. En total logró cinco títulos con el club: la Copa de Ecuador, la Supercopa local, el título nacional este año, la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana 2023.

Eso sí, no pudo despedirse en cancha. Fernández en los últimos tres partidos no jugó ningún minuto, estando en el banco en estas últimas jornadas.

Ahora debe volar a Chile a pasar las fiestas de fin de año y luego integrarse a la pretemporada de Colo Colo, que a partir del 5 de enero estará trabajando en el complejo del Sifup, en Pirque.