Universidad de Chile se mide ante Colo Colo en medio de un presente negativo. De hecho, los dirigidos por Francisco Meneghini arriban a Macul en el fondo de la tabla de descenso.

El Romántico Viajero no ha podido encontrar buen rendimiento de la mano de Paqui y suman más dudas que puntos. En cuatro presentaciones cosechan tres empates y una derrota, todavía sin ganar en lo que va del 2026. El técnico argentino es muy cuestionado pese al poco tiempo que lleva.

El delicado presente de U. de Chile

Es sabido que Universidad de Chile no arriba en buen pie al Estadio Monumental. La confianza está baja y la necesidad de triunfos es demasiada en plantel. Por esta razón, así como saben que no es el mejor momento para medirse ante Colo Colo, también es cierto que es rival ideal para dejar la crisis atrás.

Claro que en la previa a emprender rumbo a Pedrero, en el Bulla recibieron un duro golpe. Esto debido a que clubes como Palestino, Concepción, La Serena y Everton ganaron en la presente fecha. Esto trae dos cuestiones contra los dirigidos por Meneghini.

Lo primero, es que Universidad de Chile cayó hasta la zona de descenso. Sí, el equipo que asomaba como uno de los favoritos al inicio de la temporada, aparece en el 15° puesto con 3 puntos. De esta manera, están obligados a sumar en Macul para salir de la parte roja.

U. de Chile debe celebrar en Macul. Imagen: Photosport

Lo otro negativo, es que el Romántico Viajero es el único equipo que sigue sin ganar en la Liga de Primera. Solo la diferencia de goles los está salvando del último puesto. Por resultados, su presente difícilmente podría ser peor.

Universidad de Chile va por el todo o nada ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Es la oportunidad de que el ciclo de Paqui Meneghini levante contra el rival de toda la vida o se terminen de hundir. Todo puede pasar en Macul.

