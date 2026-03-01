Es tendencia:
Chile vs Gales: Hora y dónde ver el debut de Los Diablos en las clasificatorias al Mundial 2026

La selecciones nacional buscan un cupo para el Mundial 2026 de hockey de césped donde las clasificatorias se juegan.

Por Andrea Petersen

Los Diablos y las Diablas compiten por clasificar al Mundial.
Todo está listo para el inicio de una nueva edición del FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers, torneo que se disputará en el Estadio Claudia Schüler y que reunirá a ocho selecciones en la lucha por un cupo en la próxima Copa Mundial de Hockey Césped.

Desde este domingo 1 de marzo y durante una semana, Chile será la gran sede del certamen, donde la Roja dirá presente con sus dos selecciones adultas, la masculina y la femenina, que buscarán coronarse en casa y asegurar su clasificación a la cita planetaria.

¿A qué hora y dónde ver el FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers?

Los 40 encuentros del campeonato podrán seguirse a través de la aplicación 13Go. En tanto, los partidos de la selección femenina, Las Diablas, y de la masculina, Los Diablos, serán transmitidos por la señal 2 de Canal 13, T13 y sus plataformas digitales, con relatos de Fabián Astudillo y Camilo Bravo.

El primer equipo chileno en debutar serán Los Diablos, quienes este domingo a las 19:00 horas enfrentarán a Gales por el Grupo A, que también integran Francia y Escocia.

Por su parte, el combinado femenino hará su estreno el 2 de marzo, a las 19:00 horas frente a Suiza, también por el Grupo A, zona que comparte junto a la escuadra de Australia y Francia.

La gran final será el próximo domingo 8 de marzo, jornada en la que se definirán los tres cupos al Mundial, certamen que se disputa cada cuatro años y que en agosto de este año se jugará en Países Bajos y Bélgica.

