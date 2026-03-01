Todo está listo para el inicio de una nueva edición del FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers, torneo que se disputará en el Estadio Claudia Schüler y que reunirá a ocho selecciones en la lucha por un cupo en la próxima Copa Mundial de Hockey Césped.

Desde este domingo 1 de marzo y durante una semana, Chile será la gran sede del certamen, donde la Roja dirá presente con sus dos selecciones adultas, la masculina y la femenina, que buscarán coronarse en casa y asegurar su clasificación a la cita planetaria.

¿A qué hora y dónde ver el FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers?

Los 40 encuentros del campeonato podrán seguirse a través de la aplicación 13Go. En tanto, los partidos de la selección femenina, Las Diablas, y de la masculina, Los Diablos, serán transmitidos por la señal 2 de Canal 13, T13 y sus plataformas digitales, con relatos de Fabián Astudillo y Camilo Bravo.

El primer equipo chileno en debutar serán Los Diablos, quienes este domingo a las 19:00 horas enfrentarán a Gales por el Grupo A, que también integran Francia y Escocia.

Por su parte, el combinado femenino hará su estreno el 2 de marzo, a las 19:00 horas frente a Suiza, también por el Grupo A, zona que comparte junto a la escuadra de Australia y Francia.

La gran final será el próximo domingo 8 de marzo, jornada en la que se definirán los tres cupos al Mundial, certamen que se disputa cada cuatro años y que en agosto de este año se jugará en Países Bajos y Bélgica.

