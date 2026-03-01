Un imprevisto de última hora obliga a mover la pizarra en Universidad Católica. Cuando todo apuntaba a repetir fórmula, una molestia física deja fuera a Juan Ignacio Díaz y encendió las alarmas en la antesala de la visita a Ñublense.

El defensor presentó complicaciones durante la semana y no será parte del equipo que viaje a Chillán. Esto generó un ajuste obligado en el fondo del cuadro cruzado. Una baja sensible, considerando que venía sumando minutos importantes en el arranque del torneo.

En ese contexto, todo apunta a que Agustín Farías será quien tome la posta en la zaga, rearmando la estructura junto a Branco Ampuero y Tomás Asta-Buruaga en la última línea.

La Universidad Católica formará ante Ñublense con Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Agustín Farías y Cristián Cuevas en defensa; Gary Medel, Jimmy Martínez y Jhojan Valencia en el mediocampo; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani en ofensiva.

Agustín Farías será el encargado de ocupar la posición de Juan Ignacio Díaz

Cuándo juegan y dónde ver el partido de U. Católica con Ñublense

El partido entre Ñublense y Universidad Católica se juega este domingo 1 de marzo a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas.

El compromiso será transmitido por el canal TNT Sports Premium y, de manera online, estará disponible a través de la plataforma HBO Max.

La UC afronta un desafío clave en la Liga de Primera, con un cambio obligado que puede marcar diferencias en un duelo donde no hay margen para errores.

