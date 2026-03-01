Universidad Católica inició una nueva temporada tras definir su plantel y concretar sus refuerzos, y en ese contexto una de las joyas de la institución partirá a préstamo durante este año.

Se trata de Axel Cerda, delantero formado en casa, para quien el club buscó una salida que le permita sumar continuidad y minutos en el profesionalismo. El atacante hizo historia en los Cruzados al debutar con apenas 16 años.

Sin embargo, luego de ese prometedor estreno, no logró consolidarse en el primer equipo dirigido por Ariel Nolan, por lo que en las últimas temporadas su participación se concentró principalmente en el fútbol joven de la institución.

El nuevo equipo de Axel Cerda

Según reveló el medio La Cantera Cruzada el jugador jugará en Concón National de la Segunda División nacional. “El delantero formado y canterano de nuestro club, Axel Cerda, deja la institución y jugará en la calidad de préstamo para Concón National de la segunda división profesional“.

El presente de la UC

El cuadro cruzado disputará la Copa Libertadores esta temporada tras terminar el 2025 en la segunda posición. Ante esto, pensando en la competencia internacional, los dirigidos por Daniel Garnero sumaron refuerzos.

Los jugadores que se sumaron a la escuadra son Justo Giani y Matías Palavecino, el volante Jimmy Martínez, el lateral derecho Bernardo Cerezo y el defensa Juan Ignacio Díaz.

Actualmente, Universidad Católica se encuentra en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 7 puntos, dos victorias, un empate y una derrota.