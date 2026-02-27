Universidad Católica llega a la quinta fecha de buena forma luego de vencer a Coquimbo Unido en el Claro Arena. Los cruzados marchan quintos y buscan una segunda victoria al hilo que les permita escalar a los primeros puestos de la tabla, con el fin de seguir dándole forma a lo que será la lucha por el título.

Este domingo, la UC jugará ante Ñublense en Chillán, donde buscarán ampliar una positiva estadística que llevan durante las últimas temporadas. Es que visitando el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún, la ‘cato’ no pierde desde 2022, consiguiendo dos victorias y un empate.

En este camino invicto, ‘la franja’ ganó por primera vez el 26 de agosto de 2023 por 2 a 1, con goles de Fernando Zampedri y Jorge Ortiz. Mientras que Patricio Rubio descontó de penal para los ‘Rediablos’.

Un año después y en el mismo lugar, se repitió el marcador pero con un poco más de suspenso. Ya que Gonzalo Tapia abría la cuenta con un cabezazo a los 38 minutos. Ya en el segundo tiempo, Bayron Oyarzo igualaba el encuentro al 61′. Y cuando parecía que el partido podía terminar en empate, Fernando Zampedri sentenció el juego con un penal al 90+10′.

Ya en el último encuentro en Chillán, la situación estuvo más pareja. De hecho, un empate 1-1 fue el resultado final. Ahí el resultado lo definió Ñublense, ya que si bien, Universidad Católica abrió la cuenta al minuto 46′ con gol de Fernando Zuqui, los chillanejos igualaron el encuentro al 90+7′, con un tanto de Lorenzo Reyes.

La última vez que Ñublense le ganó a Universidad Católica en Chillán

La última vez que Ñublense celebró en su estadio ante Universidad Católica fue hace cuatro años con una goleada 4 a 0. Aquel equipo de Jaime García se impuso ante ‘la franja’ con goles de Bernardo Cerezo, doblete de Alexander Aravena y un último tanto de Iván Rozas.

Ese elenco de la UC contaba con nombres como Diego Buonanotte, Fabián Orellana, Felipe Gutiérrez, Bruno Barticciotto, entre otros dirigidos por Rodrigo Valenzuela. Que pese a tener un plantel de buenos nombres, no pasaban por su mejor momento tras ser tetracampeones del fútbol chileno.

¿Cuándo juega Ñublense y Universidad Católica?

Ñublense y Universidad Católica se verán las caras en el cierre de la fecha 5 de la Liga de Primera 2026. En el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún, los diablos rojos recibirán a los cruzados a las 20:30 horas. Esto en consideración que son el cuarto y quinto de la tabla respectivamente, por lo que quien gane, verá las cosas desde la zona alta de la tabla.

