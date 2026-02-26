Universidad Católica tendrá una ausencia sensible para su visita a Ñublense. El técnico Daniel Garnero confirmó que Clemente Montes no será parte de la convocatoria debido a problemas físicos que lo marginarán del compromiso en Chillán.

El estratega cruzado fue claro al explicar la situación del delantero y no dejó espacio para dudas respecto a su ausencia. “Clemente no entrenó a la par de sus compañeros”, señaló en conferencia de prensa.

Garnero también detalló que la decisión pasa por cuidar al jugador pensando en el calendario que se avecina. “Seguramente se informará bien en un parte médico, pero no trabajó con normalidad y por eso no es tenido en cuenta en este momento”, agregó.

La baja golpea el esquema ofensivo de la UC, considerando que Montes venía siendo una alternativa importante en ataque, aportando profundidad y movilidad en el frente ofensivo del equipo precordillerano.

Cambios para viajar a Chillán

El duelo ante Ñublense se disputará este domingo en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, donde Universidad Católica buscará sumar puntos claves para mantenerse en la pelea del campeonato nacional.

Sobre el rival, Garnero advirtió que será un partido complejo. “Enfrentaremos un partido muy difícil frente a Ñublense, que viene arriba en la tabla y en una cancha siempre difícil. Creemos y confiamos en que podremos desarrollar un buen juego en Chillán”, comentó el entrenador, anticipando un choque exigente.

La UC llega con la misión de sostener su regularidad, pero deberá hacerlo sin uno de sus nombres habituales en ofensiva. La decisión de no arriesgar a Montes apunta a largo plazo, aunque en el corto representa un desafío inmediato en una cancha siempre complicada.