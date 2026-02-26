El jugador chileno Darío Osorio pasa por un gran presente en la liga danesa, donde se ha convertido en una de las grandes figuras del FC Midtjylland, quienes decidieron asegurar su continuidad y renovaron el vínculo hasta el 2030.

Pero al igual que en la cancha, en su vida personal también pasa por un gran momento y en conversación con el sitio oficial del equipo, el seleccionado nacional reveló cómo comenzó la historia de amor con su esposa Catalina Díaz.

La historia de amor de Darío Osorio

El jugador reveló que conoció a su esposa a través de las redes sociales. “Empecé a seguirla y ella me siguió. Un día publicó una historia en Instagram y yo le respondí. A partir de ahí empezamos a escribirnos y hoy somos inseparables”.

“Nos mudamos juntos bastante rápido en Chile, así que no fue un gran problema cuando tuvimos que mudarnos a Dinamarca. Nos teníamos el uno al otro”, añadió Osorio.

ver también DT del Midtjylland alaba a Darío Osorio en medio del camarín: “Ningún jugador del mundo…”

En la misma línea, añade: “Estoy tan feliz de tenerla aquí en Dinamarca conmigo todos los días. Me hace sentir como en casa, aunque estemos lejos de nuestras familias. Intentamos crear una rutina diaria donde ocurren muchas cosas diferentes. Ella lo hace todo mucho más fácil, lo cual me ha ayudado mucho”.

Sobre cómo es la vida en el país europeo, Osorio señaló: “Me ha sorprendido la cultura, pero también la estructura. Si tienes una cita a las 15:00 y no llegas, pierdes tiempo. Todo es realmente puntual. Me gusta esa cultura, pero es muy diferente a la de Chile, porque aquí todo funciona”.

Publicidad