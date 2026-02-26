Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Así comenzó la historia de amor de Darío Osorio y su esposa: “Hoy somos inseparables”

El jugador chileno que brilla en Dinamarca revela cómo inició su relación con su esposa Catalina.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Así comenzó la historia de amor de Osorio y su pareja.
Así comenzó la historia de amor de Osorio y su pareja.

El jugador chileno Darío Osorio pasa por un gran presente en la liga danesa, donde se ha convertido en una de las grandes figuras del FC Midtjylland, quienes decidieron asegurar su continuidad y renovaron el vínculo hasta el 2030.

Pero al igual que en la cancha, en su vida personal también pasa por un gran momento y en conversación con el sitio oficial del equipo, el seleccionado nacional reveló cómo comenzó la historia de amor con su esposa Catalina Díaz.

La historia de amor de Darío Osorio

El jugador reveló que conoció a su esposa a través de las redes sociales. “Empecé a seguirla y ella me siguió. Un día publicó una historia en Instagram y yo le respondí. A partir de ahí empezamos a escribirnos y hoy somos inseparables”.

“Nos mudamos juntos bastante rápido en Chile, así que no fue un gran problema cuando tuvimos que mudarnos a Dinamarca. Nos teníamos el uno al otro”, añadió Osorio.

DT del Midtjylland alaba a Darío Osorio en medio del camarín: “Ningún jugador del mundo…”

ver también

DT del Midtjylland alaba a Darío Osorio en medio del camarín: “Ningún jugador del mundo…”

En la misma línea, añade: “Estoy tan feliz de tenerla aquí en Dinamarca conmigo todos los días. Me hace sentir como en casa, aunque estemos lejos de nuestras familias. Intentamos crear una rutina diaria donde ocurren muchas cosas diferentes. Ella lo hace todo mucho más fácil, lo cual me ha ayudado mucho”.

Sobre cómo es la vida en el país europeo, Osorio señaló: “Me ha sorprendido la cultura, pero también la estructura. Si tienes una cita a las 15:00 y no llegas, pierdes tiempo. Todo es realmente puntual. Me gusta esa cultura, pero es muy diferente a la de Chile, porque aquí todo funciona”.

Publicidad
Lee también
DT del Midtjylland pone en un pedestal a Darío Osorio: "Ningún jugador..."
Internacional

DT del Midtjylland pone en un pedestal a Darío Osorio: "Ningún jugador..."

Destino Champions: En Dinamarca revelan el futuro de Darío Osorio
Internacional

Destino Champions: En Dinamarca revelan el futuro de Darío Osorio

Midtjylland de Darío Osorio gana un clásico y acecha con todo al líder
Internacional

Midtjylland de Darío Osorio gana un clásico y acecha con todo al líder

De Paul nombra al verdadero capitán sin jineta de Colo Colo
Colo Colo

De Paul nombra al verdadero capitán sin jineta de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo