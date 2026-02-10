Es verdad que el delantero chileno Darío Osorio renovó su contrato con el Midtjylland de Dinamarca hasta junio del 2030, con una importante alza en su sueldo; sin embargo, en ese país adelantan que su futuro estará lejos de Escandinavia.

Si bien el enfoque actual del oriundo de Hijuelas es volver a ganar el título de la Superliga en ese país, además de realizar un buen papel en el tramo final de Europa League, en paralelo desde su representante ya comienzan a recibir interés de varios cuadros del Viejo Continente.

Según reveló el medio danés Campo DK, Darío Osorio será la principal transferencia que realice Midtjylland en el próximo mercado de verano europeo, y desde la institución aspiran a que su destino será “un club de renombre“.

En Dinamarca revelan el futuro de Darío Osorio

“Nivel de precios: 70-130 millones de coronas danesas (9 a 13 millones de euros). El otoño de 2025 fue la mejor media temporada de Darío Osorio en el FC Midtjylland. También llegaron asistencias y goles”, fue lo primero que señaló la publicación.

En esa línea, el medio danés agregó que “si la situación continúa o mejora, FC Midtjylland podría cerrar un fichaje por el joven chileno, que parece la venta más segura este verano pese a su ampliación de contrato. Acabará en la Champions (League) si sigue así“.

De todas maneras, el precio que menciona esta fuente sería muchísimo menor al que realmente aspira la institución de Herning por el surgido en Universidad de Chile, que fluctúa entre los US$23 millones y los US$26 millones de dólares.

Los números del chileno en esta temporada

Entre los torneos locales en Dinamarca y la Europa League, Darío Osorio disputó con Midtjylland hasta ahora un total de 2.072 minutos en 33 encuentros, donde registra seis goles y nueve asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 20 de la Superliga danesa, el cuadro de Herning visitará al Odense BK, en duelo a jugarse este domingo 15 de febrero desde las 12:00 horas (de Chile).

