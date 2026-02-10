Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

“Acabará en Champions League”: Prensa danesa adelanta el gran salto de Darío Osorio

Medios en ese país se rinden ante el talento del formado en la U y afirman que su ciclo en Midtjylland está por terminar para dar el salto a un gigante de Europa.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Darío Osorio puede dar el salto en el fútbol europeo.
© FC MidtjyllandDarío Osorio puede dar el salto en el fútbol europeo.

Es verdad que el delantero chileno Darío Osorio renovó su contrato con el Midtjylland de Dinamarca hasta junio del 2030, con una importante alza en su sueldo; sin embargo, en ese país adelantan que su futuro estará lejos de Escandinavia.

Si bien el enfoque actual del oriundo de Hijuelas es volver a ganar el título de la Superliga en ese país, además de realizar un buen papel en el tramo final de Europa League, en paralelo desde su representante ya comienzan a recibir interés de varios cuadros del Viejo Continente.

Según reveló el medio danés Campo DK, Darío Osorio será la principal transferencia que realice Midtjylland en el próximo mercado de verano europeo, y desde la institución aspiran a que su destino será “un club de renombre“.

Bajo la lupa: Gigantes de Premier League y Bundesliga viajan para ver a Darío Osorio

ver también

Bajo la lupa: Gigantes de Premier League y Bundesliga viajan para ver a Darío Osorio

En Dinamarca revelan el futuro de Darío Osorio

Nivel de precios: 70-130 millones de coronas danesas (9 a 13 millones de euros). El otoño de 2025 fue la mejor media temporada de Darío Osorio en el FC Midtjylland. También llegaron asistencias y goles”, fue lo primero que señaló la publicación.

En esa línea, el medio danés agregó que “si la situación continúa o mejora, FC Midtjylland podría cerrar un fichaje por el joven chileno, que parece la venta más segura este verano pese a su ampliación de contrato. Acabará en la Champions (League) si sigue así“.

De todas maneras, el precio que menciona esta fuente sería muchísimo menor al que realmente aspira la institución de Herning por el surgido en Universidad de Chile, que fluctúa entre los US$23 millones y los US$26 millones de dólares.

Publicidad

Los números del chileno en esta temporada

Entre los torneos locales en Dinamarca y la Europa League, Darío Osorio disputó con Midtjylland hasta ahora un total de 2.072 minutos en 33 encuentros, donde registra seis goles y nueve asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 20 de la Superliga danesa, el cuadro de Herning visitará al Odense BK, en duelo a jugarse este domingo 15 de febrero desde las 12:00 horas (de Chile).

Publicidad
Lee también
“Fui a una prueba…”: Revelan el club que rechazó a Osorio en el inicio de su carrera
U de Chile

“Fui a una prueba…”: Revelan el club que rechazó a Osorio en el inicio de su carrera

Para Zamorano eran las cazuelas: Osorio elige el mejor plato típico chileno
Internacional

Para Zamorano eran las cazuelas: Osorio elige el mejor plato típico chileno

Midtjylland de Darío Osorio gana un clásico y acecha con todo al líder
Internacional

Midtjylland de Darío Osorio gana un clásico y acecha con todo al líder

Entrenamiento de bajo impacto: la puerta de entrada al fitness para miles de chilenos
Redsport

Entrenamiento de bajo impacto: la puerta de entrada al fitness para miles de chilenos

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo