La Roja vive uno de los momentos más críticos de su historia. Tras perderse tres Mundiales consecutivos, el combinado nacional es considerado por muchos como el peor de Sudamérica en la actualidad. Sin embargo, en medio de este complejo panorama colectivo, todavía existe un grupo reducido de jugadores que logra mimetizarse con la élite del fútbol mundial.

No son muchos, pero siguen estando. Futbolistas que se ubican por sobre la media y que, en consecuencia, perciben las remuneraciones más altas entre los jugadores nacionales, de acuerdo con un informe elaborado por La Tercera.

Si bien la actual generación está lejos de los ingresos que alcanzó la llamada ‘Generación Dorada’ en su mejor momento -con Alexis Sánchez embolsándose 32 millones de dólares anuales en el Manchester United o Arturo Vidal percibiendo 16 millones por temporada en el Bayern Múnich entre 2015 y 2018-, los números actuales siguen siendo relevantes.

El top 10 de los sueldos chilenos más altos del fútbol mundial

De acuerdo con la información publicada por el citado medio, Guillermo Maripán es el futbolista chileno que actualmente percibe el sueldo más alto. El defensor formado en Universidad Católica, hoy jugador del Torino de Italia, registra un salario anual cercano a los 3,7 millones de dólares.

Tras Maripán aparece Paulo Díaz. El zaguero de River Plate atraviesa un momento complejo en el elenco millonario, donde su continuidad está en duda. Sin embargo, el principal obstáculo para una eventual salida es su elevado salario, que hoy alcanza los 3,2 millones de dólares anuales, amparado por un contrato vigente hasta diciembre de 2027.

El podio lo cierra Erick Pulgar, quien vive un gran presente en la poderosa liga de Brasil. Campeón con Flamengo de la Copa Libertadores y del Brasileirao 2025, el volante chileno se ha consolidado como un referente en el mediocampo del Mengão y logró un aumento significativo en su salario, pasando de percibir 1,5 millones de dólares por temporada a los actuales 2,7 millones de la misma moneda. Revisa, a continuación, los futbolistas que completan el Top 10 mundial:

Jugador Salario anual 1- Guillermo Maripán – Torino US$ 3,7 2- Paulo Díaz – River Plate US$ 3,2 Erick Pulgar – Flamengo US$ 2,7 Marcelino Núñez – Ipswich Town US$ 2,4 Igor Lichnovsky – América US$ 2,0 Ben Brereton – Derby County F. C. US$ 1,82 Gabriel Suazo – Sevilla US$ 1,5 Felipe Mora – Portland Timbers US$ 1,47 Rodrigo Echeverría – León US$ 1,2 Arturo Vidal – Colo Colo US$ 1,2

En el medio citado además, añadieron dos nombres que sorprenden. Hablamos de la ausencia de Alexis Sánchez y de Darío Osorio del top 10.

Por un lado, el delantero del Sevilla percibe actualmente menos de 1,2 millones de dólares anuales, tras aceptar una rebaja salarial luego de su salida de Udinese, mientras que el formado en Universidad de Chile recibía cerca de 240 mil dólares por temporada en Midtjylland, monto que, tras su reciente renovación, se espera que se duplique, aunque lo mantendrá lejos de los salarios más altos del ranking.

