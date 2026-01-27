Colo Colo perdió un gran jugador en este mercado de fichajes. Se trata de Lucas Cepeda, futbolista que partió el Elche de España y que pronto tendrá su primer desafío, al enfrentar al Barcelona.

En su llegada, una de las cosas que llamó la atención fue la referencia del técnico del equipo español, Eder Sarabia, a Arturo Vidal. El DT aseguró que le preguntó directamente al King por Lucas Cepeda.

Una triangulación extraña, que para muchos puede llevar a la pregunta directa sobre quién es exactamente este tal Eder Sarabia. Pues bien, tiene claramente un pasado ligado a Arturo Vidal.

Hijo de jugador, carrera corta en el fútbol y el camino hacia Vidal

Como jugador, Manu Sarabia fue mucho más importante que su hijo, Eder. Es que el vasco defendió los colores del Athletic Bilbao en la época de los ochenta, haciendo buenas campañas.

Su hijo, sin embargo, sólo transitó por la Tercera División española. Y, además, se retiró joven del deporte. No obstante, su carrera en la banca ha sido bastante más prolífica.

Tras siete años en las fuerzas básicas del Athletic de Bilbao como DT, Eder Sarabia partió a Villarreal, lugar donde conoció a Quique Setién. Este sería el primer paso que lo acercó a Arturo Vidal, pues comenzó a trabajar como su ayudante técnico.

Efectivamente, en 2020, tras un paso por el Real Betis, Eder Sarabia sigue los pasos de Setién y llega al Barcelona. Allí es donde, por algunos meses, comparte con Arturo Vidal. De hecho, es despedido junto con el DT, luego del 8-2 ante el Bayern Munich, en el que el King predijo que sería un partido fácil para el Barça.

El aprendiz se transformó en técnico | Getty Images

Carrera de DT

Finalmente, Eder Sarabia fue dando sus pasos propios como DT. Partió en el FC Andorra en 2021, logrando el ascenso del club que jugaba en la Segunda División B de España.

Luego, en 2024, Eder fue anunciado como nuevo DT del Elche. Esta temporada mantuvo un invicto de siete temporadas. Actualmente, el cuadro se encuentra en la posición 11 de La Liga.