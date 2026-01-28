No son muchos los futbolistas chilenos que militan en el extranjero y que podemos resaltar por su aporte en sus respectivos clubes. Uno de ellos es Alexander Aravena, ex Universidad Católica que milita en el Gremio de Porto Alegre.

El Monito es uno de los cuatro connacionales que milita en la máxima categoría del fútbol brasileño. Pese a no tener un mal rendimiento, desde fines de la temporada 2025 su nombre viene siendo asociado a otros clubes fuera de Porto Alegre.

Esto último se debe, principalmente, a la falta de minutos que Alexander Aravena suma en su club. Con 37 partidos jugados en la temporada, cinco goles y una asistencia, el chileno se ha posicionado como un aporte real para su equipo, pero sólo en trece de esos duelos el Monito fue titular. Si a eso le sumamos que sólo una vez completó los noventa minutos, entonces la ecuación queda más clara.

¿Lo quieren en Turquía?

Una de las razones de su posible salida del Gremio de Porto Alegre podría ser, por ende, su falta de minutaje. Pese a ello, en el club parecen contentos con Aravena, por lo que sólo una venta a Europa parece probable.

Es precisamente lo que se cuajó por estos días. Según Class Haber, cuenta turca dedicada a las transferencias y al mercado de fichajes, el Monito habría despertado el interés de la gerencia técnica del Besiktas, pero no contaría con la aprobación, aún, del cuerpo técnico.

La aparición de su nombre en uno de los clubes más populares de Turquía generó una batahola de comentarios y de búsquedas en Google. Es por ello que, incluso, el chileno estuvo ente los Trending Topics de lo más buscado este miércoles 28 de enero.

¿Hasta cuando tiene contrato Alexander Aravena con el Gremio?

Monito llegó en julio del 2024 al club de Porto Alegre y fichó por cuatro temporadas y media, por lo que su contrato en Gremio dura hasta diciembre de 2028.

