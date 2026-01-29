El mundo de los deportes y la aventura al aire libre tiene un nuevo aliado tecnológico. Xiaomi ha anunciado el lanzamiento en Chile de la serie REDMI Note 15, una gama de dispositivos diseñada no solo para acompañar el ritmo de vida urbano, sino para sobrevivir a las condiciones más exigentes del deporte. Si eres de los que lleva su equipo al límite, ya sea en la montaña, el agua o el aire, la nueva estructura “REDMI Titan” promete cambiar las reglas del juego .

A prueba de adrenalina: Un “Unboxing” desde las alturas

La carta de presentación de este dispositivo ha dado la vuelta al mundo por una prueba de resistencia poco convencional: un unboxing realizado desde un parapente. Durante la maniobra, el dispositivo demostró su integridad estructural, aterrizando sin daños funcionales. Esta hazaña no es casualidad; es el resultado de la ingeniería detrás de los modelos REDMI Note 15 Pro+ 5G y Pro 5G.

Estos equipos cuentan con la certificación SGS Premium Performance, que verifica su resistencia a caídas, golpes y flexiones . Su “armadura” se compone de una placa base de alta resistencia, un marco reforzado y un diseño multicapa que absorbe los impactos, todo protegido por el cristal Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. Oficialmente, están certificados para resistir caídas de hasta 2,5 metros, pero las pruebas extremas sugieren que están listos para los imprevistos de cualquier disciplina deportiva, desde el skate hasta el trail running.

El nuevo modelo de teléfono Xiaomi llega a Chile

El compañero ideal para deportes acuáticos y outdoor

Para los amantes del kayak, el surf o simplemente para quienes corren bajo la lluvia, la serie REDMI Note 15 elimina la preocupación por el agua. Los modelos Pro alcanzan las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. Esto va mucho más allá de una salpicadura, el teléfono soporta inmersiones de hasta 2 metros durante 24 horas y resiste chorros de agua a alta presión y temperatura .

Además, Xiaomi ha resuelto uno de los problemas más comunes para los deportistas: usar el teléfono con manos sudadas o mojadas. Gracias a la tecnología Wet Touch 2.0, la pantalla mantiene su respuesta táctil precisa incluso bajo la lluvia o con los dedos húmedos, permitiendo cambiar de canción o revisar el cronómetro sin interrupciones .

Energía inagotable para ultramaratones

En el deporte de resistencia, quedarse sin batería no es una opción. El REDMI Note 15 Pro+ 5G integra una batería de silicio-carbono de 6500 mAh, una tecnología que permite mayor capacidad en un cuerpo compacto . Esto se traduce en una autonomía de nivel insignia, ideal para registrar rutas largas de ciclismo o senderismo con el GPS activo.

Además, la durabilidad también es interna, ya que la batería mantiene el 80% de su capacidad tras 1600 ciclos de carga, asegurando un rendimiento óptimo durante aproximadamente 6 años de uso. Y si necesitas una recarga rápida antes de entrenar, la carga HyperCharge de 100W te devuelve a la acción en minutos .

Xiaomi está a la vanguardia en la tecnología

Captura la acción en movimiento

Para registrar tus logros, el sistema de cámaras se apoya en la Inteligencia Artificial. Con un sensor principal de 200MP y estabilización óptica (OIS), el REDMI Note 15 Pro+ 5G permite capturar detalles nítidos incluso en movimiento .

La función “Dynamic Shots 2.0” es perfecta para congelar el momento exacto de un salto o un sprint, mientras que el zoom óptico de hasta 4x integrado en el sensor te permite acercarte a la acción sin perder calidad. Además, la pantalla CrystalRes de 1.5K con un brillo pico de 3200 nits garantiza que podrás ver tus fotos y estadísticas bajo la luz directa del sol más intensa.

Todos los modelos ya se encuentran disponibles a la venta en Mi.com/cl y en todas las tiendas retailers del país, a un precio que parte desde los $289.990 para el REDMI Note 15 5G, $239.990 para el REDMI Note 15 4G, $359.990 para el REDMI Note 15 Pro 5G de 256GB, y $399.990 para el de 512GB y finalmente $489.990 para el REDMI Note 15 Pro+ 5G de 256GB y 512GB. Estos precios son por oferta especial de lanzamiento, y se encontrarán sólo por tiempo limitado, al igual que los bundles que incluyen un REDMI Watch 5 Lite y un Xiaomi Sound Pocket.

