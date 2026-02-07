Pronósticos Huachipato vs Universidad de Chile: la necesidad de ganar entre Acereros y Azules

RedGol te trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Huachipato vs Universidad de Chile en la fecha 2 del Campeonato Nacional.

Huachipato y Universidad de Chile se enfrentarán en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas, en el Estadio CAP-Huachipato. En la jornada inaugural, los Azules igualaron en el Estadio Nacional ante Audax Italiano, mientras que los Acereros cayeron por la cuenta mínima en su visita a El Cobre frente a Cobresal.

En la antesala de este encuentro, en el que ambos equipos comparten la necesidad de conseguir su primera victoria en la temporada, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que consideres al momento de apostar. Además, puedes visitar la sección de guías de RedGol para conocer en detalle los distintos operadores, mercados disponibles y cuotas.

Pronósticos para apostar en Huachipato vs Universidad de Chile

Doble oportunidad: Empate o Universidad de Chile + Tiros de esquina de Huachipato: Menos de 4.5 2.10 Ambos equipos anotarán: No 1.90 Sin gol antes del minuto 29:00 1.83

Universidad de Chile sostiene su invicto y controla los córners

A pesar de no haber ganado en la primera jornada, Universidad de Chile sumó un partido más sin perder: lleva seis sin derrotas en la Liga de Primera. A su vez, en cinco de esos seis juegos, recibió menos de cinco saques de esquina.

Huachipato ganó la Copa Chile al imponerse por penales ante Limache. Suma cinco encuentros sin ganar en los 90 minutos, y en los tres más recientes, ejectuó cuatro tiros desde el banderín o menos.

Doble oportunidad: Empate o Universidad de Chile + Tiros de esquina de Huachipato: Menos de 4.5 – 2.10 en bet365

Las estadísticas apuntan a un marcador cerrado

En cinco de los últimos siete partidos del cuadro negriazul como local en la liga chilena, no marcaron ambos equipos.

Estadística similar para el Romántico Viajero, ya que en cinco de sus siete encuentros más recientes como visitante en el torneo tampoco anotaron ambos elencos.

Ambos equipos anotarán: No – 1.90 en bet365

El patrón en los inicios de partido

En cinco de los últimos seis partidos de los Acereros no se registraron goles antes del minuto 29.

En seis de los nueve compromisos más recientes de los Azules se repitió el mismo patrón, con el marcador en cero durante los primeros 29 minutos.

Sin gol antes del minuto 29:00 – 1.83 en bet365

Cuotas en Huachipato vs Universidad de Chile

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Huachipato vs Universidad de Chile: últimos partidos