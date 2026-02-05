Luego de la derrota en la primera fecha, Everton de Viña del Mar debe afinar detalles para visitar a Colo Colo, cuadro que también sufrió una caída en el inicio de la Liga de Primera 2026. En ese contexto, parece que tanto Javier Torrente como Fernando Ortiz corren peligro en sus cargos.

Al menos eso le consultaron al DT argentino de los Ruleteros. Su respuesta fue una defensa irrestricta a sí mismo y también al Tano Ortiz. “Me parece que estar hablando en la fecha 1 de la cabeza del entrenador de Colo Colo o del de Everton es sumarse a una locura generalizada”, aseguró Torrente.

“El campeonato dura 30 fechas, hay una copa de la liga y una Copa Chile. Si el equipo tuvo problemas el año pasado y cambió tres entrenadores en un año, terminó logrando permanecer en primera división. Es una locura hablar de la cabeza de los entrenadores por una derrota en la fecha 1″, agregó el ex DT de Cobreloa, quien vive su tercer ciclo como evertoniano.

Javier Torrente, el DT de Everton. (Jorge Loyola/Photosport).

Torrente también les pegó a los opinólogos cibernéticos. “Hoy se deja de costado cualquier análisis, de si el equipo está en formación o le falta determinado refuerzo. Uno puede evaluar con el correr de los partidos el crecimiento, cómo se asentó el equipo, si el esquema sirvió o hay que volver a cambiar”, manifestó el estratego de los Ruleteros.

“Y a raíz de eso encontrar el equipo que luzca, que juegue y logre puntos. Me parece un error y es sumarse al nerviosismo generalizado que se da muy livianamente desde las redes sociales, donde son todos técnicos, todos opinan. Es un mundo distinto, los medios de difusión antes tenían periodistas calificados que analizaban el andar del equipo”, soltó Javier Torrente.

Publicidad

Publicidad

Lanzó una fuerte crítica a la prensa. “Hoy todos son periodistas entrenadores que le dicen a los jugadores cómo tienen que patear. Yo me aíslo de eso, vine a hacer un trabajo que ojalá sea por muchos años”, marcó el ex DT de Universidad de Concepción y Deportes Antofagasta.

ver también Siete nuevos y ocho chilenos: confirmados todos los entrenadores para Primera División

DT de Everton frena los rumores en su contra y de Ortiz en Colo Colo

Para el entrenador de Everton, la misión puede empezar a aplicarse ante Colo Colo. “Tenemos que seguir apoyando a los futbolistas que se reorganizan en un nuevo plantel y generando nuevas dinámicas. Ojalá la parte final del torneo nos encuentre peleando arriba”, fue el deseo que expresó Torrente.

“Si hay algún cambio, la dirigencia nos lo comunicará. Nosotros los entrenadores nos dedicamos a trabajar e intentar hacer lo mejor”, apuntó el estratego, quien también fue entrenador asistente de Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella de Francia y en la selección de Argentina.

Publicidad

Publicidad

Javier Torrente quiere seguir mucho tiempo en Everton. (Jorge Loyola/Photosport).

En tanto, el Tano Ortiz también habló de esto y la necesidad de ganar para los albos. “Todos los partidos son importantes para esta institución, no sólo los de locales. Al ser el equipo más importante de nuestra liga y el país, la obligación de sacar los resultados es algo que todos sabemos”, aseguró el ex DT del Santos Laguna de México.

El Tano Ortiz tiene confianza plena en revertir el mal inicio de Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Lo importante es que los chicos son conscientes de la situación que vivimos cada partido. Corregimos los errores de la primera fecha, estamos en nuestra casa y con nuestra gente. Tenemos un lindo partido como para poder revertir esa situación”, sentenció el Tano, quien espera darle una chance como titular al ex Ruletero Álvaro Madrid.

ver también Totalmente inesperado: la gran sorpresa que prepara Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Tanto Everton como Colo Colo sufrieron sendas derrotas en el inicio de la Liga de Primera 2026.