Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

“Llegué a pensar en el retiro”: el nuevo refuerzo de Colo Colo estuvo a nada de dejar el fútbol

El nuevo refuerzo de Colo Colo viene en un buen momento al club. Sin embargo, estuvo a nada de retirarse del fútbol por una lesión.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El jugador estuvo a nada de retirarse.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl jugador estuvo a nada de retirarse.

Han sido días de movimientos en Colo Colo. El cuadro popular ha hecho de todo para obtener un nuevo fichaje, con el fin de reforzar la parte media del equipo. En ese sentido, fue Álvaro Madrid el elegido en Macul.

Llega desde Everton de Viña del Mar, club en el que se desempeñó como capitán y en el que tuvo buenos desempeños a nivel nacional. De hecho, fue nominado a la Selección Chilena en el período de Ricardo Gareca.

Con este currículum, el mediocentro llega a Colo Colo. Pero, pese a su buen presente, no siempre ha sido fácil la carrera de Álvaro Madrid. De hecho, el año pasado confesó que estuvo al borde del retiro.

No es Pablo Ruiz: aseguran que Colo Colo podría ir por un nuevo fichaje

ver también

No es Pablo Ruiz: aseguran que Colo Colo podría ir por un nuevo fichaje

Una lesión que no sanaba: la lucha de Álvaro Madrid

Estuvo cerca del retiro. Álvaro Madrid le confesó a TNT Sports, en julio del año pasado, el drama que vivió producto de una pubalgia. Finalmente, se la trató en México, gracias a los contactos del Grupo Pachuca.

Fue difícil para mí la lesión, porque llegué a pensar en un momento que me tenía que retirar. Hice de todo para poder recuperarme acá y al final no pude. Al final el club decidió mandarme a México a hacer un estudio, algo más profundo y me pude recuperar allá”, confesó el ex volante de Everton de Viña del Mar y ahora fichaje albo.

“Finalmente, la recuperación fue satisfactoria. De verdad llegué a pensar, en algún momento, que no me iba a poder recuperar, ya me estaba afectando hasta para caminar“, señaló Madrid, quien fue presentado de forma oficial próximamente en Colo Colo.

Publicidad
Álvaro Madrid era pilar fundamental de Everton | Photosport

Álvaro Madrid era pilar fundamental de Everton | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

El oscuro panorama de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Podría haber una decisión radical…”

ver también

El oscuro panorama de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Podría haber una decisión radical…”

Lee también
"Es falso...": capitán de Everton un poco más lejos de Colo Colo
Colo Colo

"Es falso...": capitán de Everton un poco más lejos de Colo Colo

El dinero que pide Everton a Colo Colo por su capitán
Colo Colo

El dinero que pide Everton a Colo Colo por su capitán

Lo apadrinó el DT de la U, tuvo un mal 2025 y lo dan por seguro en Colo Colo
Colo Colo

Lo apadrinó el DT de la U, tuvo un mal 2025 y lo dan por seguro en Colo Colo

Pastrán dice en apenas tres palabras lo que le puede aportar
Colo Colo

Pastrán dice en apenas tres palabras lo que le puede aportar

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo