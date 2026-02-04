Han sido días de movimientos en Colo Colo. El cuadro popular ha hecho de todo para obtener un nuevo fichaje, con el fin de reforzar la parte media del equipo. En ese sentido, fue Álvaro Madrid el elegido en Macul.

Llega desde Everton de Viña del Mar, club en el que se desempeñó como capitán y en el que tuvo buenos desempeños a nivel nacional. De hecho, fue nominado a la Selección Chilena en el período de Ricardo Gareca.

Con este currículum, el mediocentro llega a Colo Colo. Pero, pese a su buen presente, no siempre ha sido fácil la carrera de Álvaro Madrid. De hecho, el año pasado confesó que estuvo al borde del retiro.

Una lesión que no sanaba: la lucha de Álvaro Madrid

Estuvo cerca del retiro. Álvaro Madrid le confesó a TNT Sports, en julio del año pasado, el drama que vivió producto de una pubalgia. Finalmente, se la trató en México, gracias a los contactos del Grupo Pachuca.

“Fue difícil para mí la lesión, porque llegué a pensar en un momento que me tenía que retirar. Hice de todo para poder recuperarme acá y al final no pude. Al final el club decidió mandarme a México a hacer un estudio, algo más profundo y me pude recuperar allá”, confesó el ex volante de Everton de Viña del Mar y ahora fichaje albo.

“Finalmente, la recuperación fue satisfactoria. De verdad llegué a pensar, en algún momento, que no me iba a poder recuperar, ya me estaba afectando hasta para caminar“, señaló Madrid, quien fue presentado de forma oficial próximamente en Colo Colo.

Álvaro Madrid era pilar fundamental de Everton | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo en la Liga de Primera 2026?