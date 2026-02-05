Lo habían adelantado en Colo Colo y ahora ya es oficial. El elenco Popular confirmó el regreso de la tradicional Noche Alba, evento en el que el Cacique suele presentar a sus refuerzos de cara a la temporada venidera, pero que en esta edición tendrá un marcado sello solidario.

La jornada agrega el apellido “Solidaria Fuerza Biobío” e irá en directo beneficio de las víctimas de los incendios que han afectado a nuestro país en las últimas semanas, con especial foco en la Región del Biobío, una de las zonas más golpeadas por la emergencia.

A través de sus redes sociales, Colo Colo informó que la Noche Alba Solidaria 2026 se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Monumental. El plato fuerte de la noche será el duelo amistoso ante Unión Española.

Además, el evento contará con un partido preliminar que animará la previa: Colo Colo Femenino se medirá ante un equipo de influencers, en un encuentro pensado para acercar el fútbol y el espectáculo a todo tipo de público.

Afiche promocional de la Noche Alba Solidaria 2026. (Foto: Colo Colo)

Desde el club adelantaron que será una noche especial, con fútbol, música y diversas actividades familiares, además de sorpresas preparadas para los asistentes, reforzando el carácter solidario y de festividad que busca transmitir esta edición de la Noche Alba.

Venta de entradas para la Noche Alba Solidaria 2026

Posteriormente, la institución alba entregó los detalles de la venta de entradas para esta jornada de fútbol y solidaridad. Colo Colo informó que todos los asistentes deberán estar inscritos tanto en el Registro Nacional del Hincha como en el Registro Facial del club, requisito obligatorio para ingresar al recinto.

La venta de entradas comenzará este viernes 6 de febrero , desde las 10:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.

Finalmente, el club destacó que TENPO donará el 25% del valor de todas las entradas pagadas con su tarjeta, aporte que irá directamente en ayuda de los damnificados por los incendios.

