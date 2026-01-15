Colo Colo comienza oficialmente sus amistosos de pretemporada en Uruguay con una gran duda. Desde este jueves el Cacique inicia su participación en la Serie Río de La Plata, aunque con una gran duda: si es que se queda más días o vuelve a pelear por un enorme desafío.

Hace algunas semanas que la dirigencia de Blanco y Negro confirmó su deseo de realizar la versión 2026 de la Noche Alba. Sin embargo, las cosas no han sido fáciles ya que ha tenido problemas para encontrar un rival. Lo ajustado del calendario obliga a definir todo lo antes posible y en las últimas horas hubo novedades.

Si bien Aníbal Mosa reveló que estaban tratando de traer a Godoy Cruz, al Eterno Campeón le han surgido inconvenientes. Ante esto, en Uruguay salieron al rescate con una propuesta que estiraría la aventura de pretemporada por algunos días más.

Colo Colo, entre otro amistoso en Uruguay o volver a Chile a pelear por una Noche Alba

Colo Colo tendrá que tomar una importante decisión en su pretemporada. El Cacique define si es que seguir insistiendo con la Noche Alba o si aceptar una propuesta que apareció en medio de su paso por Uruguay.

Colo Colo se define entre disputar otro amistoso en Uruguay o hacer el esfuerzo por la Noche Alba. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa reveló en DaleAlbo AM que el Eterno Campeón tiene chances de sumar un amistoso más en suelo charrúa. “Hay una invitación para jugar un partido más en la Serie Río de La Plata con Nacional de Montevideo el sábado“.

La situación está siendo analizada a tal punto que todavía no hay una decisión tomada. “Ayer me lo daban casi por hecho, después más tarde llegó un mensaje de que Colo Colo no estaría dispuesto a quedarse“.

Esta situación dejaría en el aire la realización de la Noche Alba, ya que los plazos no permitirían otro duelo más en Chile. “Si se confirmaba, se descartaba la Noche Alba por las fechas. A mí me parece que está difícil el poder realizar un partido más“.

Hoy el foco está puesto en el amistoso ante Olimpia, por lo que quedará esperar para ver si durante la tarde hay novedades al respecto. Por ahora, la chance no desagrada pero la logística es la que complicaría al Eterno Campeón.

Colo Colo está preparando su estreno en el 2026 mientras medita si aceptar o no un nuevo amistoso internacional en Uruguay. El Cacique puede cancelar la Noche Alba de manera definitiva para así sumar roce en el extranjero antes del inicio de la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras toma una decisión, Colo Colo trabaja para lo que será su estreno en la pretemporada 2026. Este jueves 15 de enero el Cacique enfrenta a Olimpia desde las 21:00 horas por la Serie Río de La Plata.