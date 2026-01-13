Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

“Si encontramos buen rival la vamos a hacer”: Aníbal Mosa pone en duda la Noche Alba

La Noche Alba de Colo Colo está en duda tras las declaraciones de Aníbal Mosa, quien reconoció dificultades para encontrar rival.

Por Sebastián Amar

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo deberá seguir esperando para volver al Monumental: la Noche Alba es duda.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTColo Colo deberá seguir esperando para volver al Monumental: la Noche Alba es duda.

La tradicional Noche Alba de Colo Colo sigue en duda y así lo reconoció el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien entregó novedades poco alentadoras respecto a la realización del esperado evento.

El mandamás del Cacique explicó que la principal dificultad pasa por la falta de rivales disponibles. Esto debido a que gran parte de las ligas sudamericanas y extranjeras comienzan sus campeonatos en fechas muy similares.

¿Tiembla Esteban Pavez? Javier Méndez revoluciona Colo Colo y avisa que “he jugado de volante”

ver también

¿Tiembla Esteban Pavez? Javier Méndez revoluciona Colo Colo y avisa que “he jugado de volante”

Caszely sorprende al meterle fichas a Yastin Cuevas, el 9 juvenil de Colo Colo: “Será figura”

ver también

Caszely sorprende al meterle fichas a Yastin Cuevas, el 9 juvenil de Colo Colo: “Será figura”

“Lamentablemente todas las ligas están partiendo en la misma fecha que nosotros y se nos ha complicado encontrar un rival”, señaló Mosa. Sin embargo, se evidencia un escenario complejo para concretar el tradicional amistoso en el Estadio Monumental.

Godoy Cruz asoma como rival de Colo Colo

Dentro de las opciones que se están evaluando aparece Godoy Cruz, equipo argentino que recientemente descendió, aunque su presencia aún no está confirmada.

Godoy Cruz se enfrentó a Coquimbo en la pretemporada de 2025

Godoy Cruz se enfrentó a Coquimbo en la pretemporada de 2025

“Ahora estamos viendo una posibilidad con Godoy Cruz para ver si podía venir, pero de aquí a mañana lo vamos a definir”, explicó Mosa, dejando claro que la decisión se tomará en las próximas horas.

Publicidad

“Si encontramos un buen rival la vamos a hacer. Si no, la vamos a suspender”, sentenció Mosa. Esto instala la incertidumbre entre los hinchas de Colo Colo, que esperan con ansias la presentación oficial del equipo para la temporada 2026.

La fecha tentativa es el 25 de enero, una semana antes de que comience el torneo en el que los albos van a debutar como visitante contra Deportes Limache.

Lee también
¿Y el rival? En Colo Colo revelan detalles de la Noche Alba 2026
Colo Colo

¿Y el rival? En Colo Colo revelan detalles de la Noche Alba 2026

Colo Colo tiene fecha para su tradicional Noche Alba
Colo Colo

Colo Colo tiene fecha para su tradicional Noche Alba

El gigante que puede ser el rival de Colo Colo en la Noche Alba
Colo Colo

El gigante que puede ser el rival de Colo Colo en la Noche Alba

Luces de lo que Ortiz busca para el arco de Colo Colo: "Quiere a..."
Colo Colo

Luces de lo que Ortiz busca para el arco de Colo Colo: "Quiere a..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo