La tradicional Noche Alba de Colo Colo sigue en duda y así lo reconoció el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien entregó novedades poco alentadoras respecto a la realización del esperado evento.

El mandamás del Cacique explicó que la principal dificultad pasa por la falta de rivales disponibles. Esto debido a que gran parte de las ligas sudamericanas y extranjeras comienzan sus campeonatos en fechas muy similares.

ver también ¿Tiembla Esteban Pavez? Javier Méndez revoluciona Colo Colo y avisa que “he jugado de volante”

ver también Caszely sorprende al meterle fichas a Yastin Cuevas, el 9 juvenil de Colo Colo: “Será figura”

“Lamentablemente todas las ligas están partiendo en la misma fecha que nosotros y se nos ha complicado encontrar un rival”, señaló Mosa. Sin embargo, se evidencia un escenario complejo para concretar el tradicional amistoso en el Estadio Monumental.

Godoy Cruz asoma como rival de Colo Colo

Dentro de las opciones que se están evaluando aparece Godoy Cruz, equipo argentino que recientemente descendió, aunque su presencia aún no está confirmada.

Godoy Cruz se enfrentó a Coquimbo en la pretemporada de 2025

“Ahora estamos viendo una posibilidad con Godoy Cruz para ver si podía venir, pero de aquí a mañana lo vamos a definir”, explicó Mosa, dejando claro que la decisión se tomará en las próximas horas.

Publicidad

Publicidad

“Si encontramos un buen rival la vamos a hacer. Si no, la vamos a suspender”, sentenció Mosa. Esto instala la incertidumbre entre los hinchas de Colo Colo, que esperan con ansias la presentación oficial del equipo para la temporada 2026.

La fecha tentativa es el 25 de enero, una semana antes de que comience el torneo en el que los albos van a debutar como visitante contra Deportes Limache.