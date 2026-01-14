El cuarto refuerzo: Filtran el millonario monto que dejó Juan Martín Lucero para jugar en la U de Chile

Universidad de Chile confirmó a su cuarto refuerzo para este 2026. Francisco Meneghini renueva prácticamente todo el ataque y ahora suma a Juan Martín Lucero para un tridente de temer con Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

El “Gato” estuvo en peligro en las últimas horas, ya que la negociación con Fortaleza se extendió más de lo imaginado. El cuadro brasileño que descendió a la Serie B, incluso había iniciado negociaciones con Coritiba. Pero el delantero tuvo que rescindir importantes montos de dinero para lograr destrabar su salida.

Así lo detalló el periodista Felipe Cartagena que en Pelota Parada explicó con peras y manzanas como se dio la llegada de Lucero al Romántico Viajero. “Se había dicho que estaba caída la negociación. El delantero tenía contrato por dos años más y se le adeudaba cerca de 400 mil dólares. Pero a mí durante la noche del martes me informaron que rescindió contrato. Finalmente se le pagarán 230 mil dólares por rescindir su contrato”, apuntó en TNT Sports.

Un gesto clave de parte del goleador ya que logró finiquitar su estadía en Brasil y ahora arma las maletas para viajar a Chile. Donde su llegada podría ser antes de lo imaginado, hasta para Paqui Meneghini.

Tal como indicó el medio citado, Juan Martín Lucero será el nuevo delantero de Universidad de Chile y se suma a Vargas y Rivero. El delantero había estado entrenando con Fortaleza por lo que llega con una parte de la pretemporada realizada.

Pero en la U no se quieren confiar y esperan que entre jueves y viernes llegue a Chile y se sume de inmediato a los entrenamientos. Por está semana utilizan el complejo deportivo del Sifup en Pirque y Paqui Meneghini confía en tenerlo para realizar trabajos en cancha. El contrato con el Romántico Viajero será por dos años y con opción de una tercera temporada.

A tal punto es la confianza en el ex Colo Colo, que hasta podría sumarse a la comitiva que viajará el fin de semana para disputar el primer amistoso de pretemporada ante Racing Club. El debut de Paqui será este domingo 18 y no se descarta que varios de los refuerzos sumen minutos.

