Está al caer. El delantero argentino Juan Martín Lucero puso punto final a su vínculo con el Fortaleza de Brasil y será cuestión de horas para que se convierta oficialmente en la cuarta incorporación en Universidad de Chile para la temporada 2026.

Tras confirmarse la rescisión de su contrato con el “Tricolor de Aço”, y a la espera de su regreso al país, el medio local Diario do Nordeste filtró todos los detalles que tiene el acuerdo por el que el “Gato” vestirá de azul.

En Brasil filtran contrato que tendrá Lucero en U de Chile

Lo primero que indica esta publicación es que el delantero argentino “firmó un contrato de dos años con el equipo chileno, con una cláusula de renovación por una temporada más“, es decir, podría extenderse el mismo hasta diciembre del 2028.

“Se espera que Lucero llegue a Chile a finales de esta semana“, agrega el medio brasileño, quien apunta a que el futbolista “renunció a más de un año de su contrato y que sólo falta concretar la parte burocrática, pues el acuerdo entre las partes se hizo verbalmente”.

Sobre el arribo a la U, Diario do Nordeste recuerda que el atacante “le costó a Fortaleza más de 10 millones de reales (US$1.85 millones de dólares), en un fichaje que implicó un proceso turbulento con Colo Colo”. No se mencionaron montos del nuevo vínculo con los azules.

De todas maneras, las versiones periodísticas apuntan a que Juan Martín Lucero percibirá en su nuevo contrato con el Romántico Viajero más de US$60 mil dólares mensuales, es decir, $53 millones de pesos.

Juan Martín Lucero deja Fortaleza para jugar en U de Chile (Getty Images)

Los números del “Gato” en Brasil

Con la camiseta de Fortaleza, entre torneos locales y Copa Libertadores, Juan Martín Lucero disputó 2.797 minutos en 51 encuentros, donde registró 11 goles y una asistencia. Descendió a la Serie B. Con esos números vuelve al país.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

El primer partido amistoso que sostendrá Universidad de Chile en el 2026 será este domingo 18 de enero, cuando reciban al cuadro argentino de Racing Club en el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, desde las 19:00 horas.

