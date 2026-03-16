Desde el centenario que los hinchas de Colo Colo están muy ilusionados con la anhelada remodelación del estadio Monumental, que pareciera dar pasos importantes para ser una realidad.

Así lo ha dicho el presidente de la concesionaria Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien ha hablado de un trabajo silencioso en la comisión del proyecto, pero que ahora sumaron una nueva voz.

Fue el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, quien se sumó al discurso de Mosa para preparara a los hinchas con algo grande en las próximas semanas.

“Eso ha ido avanzando, como dijo Aníbal Mosa, hubo reuniones reservadas como tiene que ser, se ha ido conversando, teniendo avances importantes pero los hechos concretos habrá que comunicarlo en su minuto, no quiero adelantarme, pero habrá novedades interesantes prontamente”, explicó.

La previa de Colo Colo vs Huachipato ilusionó a los hinchas con el nuevo Monumental. Foto: Andrés Pina/Photosport

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El nuevo Monumental avanza en Colo Colo

Fue en la previa del partido de Colo Colo ante Huachipato, por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026, que Edmundo Valladares tocó el tema del nuevo estadio Monumental.

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Sin la idea de matar la sorpresa, el directivo asegura que es muy importante que el tema vuelve a ser un foco, por el sentido que une a todos los colocolinos por un mismo proyecto.

“Lo importante es que la comisión retomó el trabajo, que tiene participación de todos los sectores de la mesa, así que espero pueda seguir caminando para presentar un proyecto que haga sentido a todos los colocolinos que es un anhelo compartido”, cerró.

Revisa los detalles:

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