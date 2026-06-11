A la espera que lleguen los seleccionados Víctor Méndez y Diego Ulloa, el "Tano" traza líneas para el cierre de la primera rueda.

Este sábado en el Estadio Monumental, Colo Colo cierra su participación en la primera rueda del Campeonato Nacional, cuando reciba a Cobresal en busca de aumentar su distancia en el primer puesto de la Tabla de Posiciones.

Durante la práctica de esta jornada, el entrenador Fernando Ortiz pudo probar la formación titular que utilizará en el encuentro del fin de semana, a la espera que se sumen a la concentración Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa, que vuelven de la Selección Chilena.

El técnico de Colo Colo puso en cancha a Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Cristián Riquelme en mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.

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Los cambios de Ortiz en Colo Colo ante Cobresal

Si comparamos con el equipo que ganó en su último duelo por Liga de Primera, ante La Serena por 4-2, se observan hasta tres modificaciones respecto del 11 titular, una de ellas confirmada, como la del valdiviano en lugar del suspendido Joaquín Sosa, que debe cumplir dos fechas de sanción.

En el caso de Madrid y Riquelme, su permanencia en la formación de Colo Colo dependerá de cómo lleguen físicamente tanto Méndez como Ulloa tras la gira europea con La Roja, donde ambos futbolistas albos vieron acción.

Cabe señalar que Javier Correa podrá estar presente en el duelo ante Cobresal, pues recién este martes acudirá al Tribunal de Disciplina para explicar sus dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboa. Esto, a pesar de las disculpas públicas que brindó.

¿Cuándo es el encuentro?

Por la última fecha de la primera rueda en Liga de Primera, el puntero recibe en el Estadio Monumental a Cobresal, este sábado 13 de junio desde las 17:30 horas.

En síntesis