El delantero aparece en carpeta del Cacique para el segundo semestre y dentro de la regencia alba existen reparos con su eventual vuelta.

Cada vez que en los últimos tiempos se abre el mercado de fichajes, siempre aparece la opción de que el delantero Jordhy Thompson pueda regresar a Colo Colo, del que se fue tras su escándalo por violencia intrafamiliar que derivó en su ida a Rusia.

Hace unas semanas, el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, expresó al respecto que “desconozco cuál es la idea que se tiene deportivamente hasta ahora, porque no hemos tenido conversaciones al respecto”.

Pues bien, el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports reveló que Thompson “es una de las alternativas que maneja Colo Colo” como refuerzo para el segundo semestre, y agrega que “es uno de los nombres que aparece como alternativa de puntero“.

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División en Colo Colo por chance de firmar a Thompson

Sin embargo, hay una situación que deberán resolver, especialmente en la dirigencia de Blanco y Negro para poder llegar a un posible acuerdo en caso de concretar la incorporación del antofagastino. Así lo dio a conocer el reportero albo.

“Es un tema mayor, que traería discusiones al interior del directorio, por cómo salió del Cacique más allá de la situación extradeportiva que él vivió, aunque sé que él está en otra etapa en su carrera en cuanto a madurez y vida personal”, finaliza Arrieta.

De todas formas, si Colo Colo quiere firmar a Thompson, ya adelantan que Orenburg de Rusia pedirá por su pase poco más de US$2.5 millones de dólares, e incluso deberá competir con el fútbol mexicano que también lo tienta.

En síntesis