La selección suiza, donde milita Ricardo Rodríguez, de madre chilena y pupilo de Pellegrini en el Betis, eligió concentrase en California... y se reportan serpientes venenosas.

La selección de Suiza debuta este sábado por el Grupo B de la Copa del Mundo 2026 con nexos chilenos. Los helvéticos enfrentarán a Qatar y seguramente los helvéticos tendrán sobre el césped al defensor Ricardo Rodríguez, de los registros del Real Betis y pupilo de Manuel Pellegrini en el cuadro sevillano.

Además, es sabido que el oriundo de Zúrich, de 33 años, es hijo de padre español y madre chilena. De hecho hasta hace algunos años jugaba con una bandera chilena en sus zapatos y reconoció que alguna vez pensó en jugar por La Roja. Hoy es de los referentes de Suiza.

Los europeos están concentrados en la Academia Judía de San Diego en California, pero hay una situación que no esperaban y les ha dificultado las cosas…

Resulta que el búnker de los suizos está rodeado de naturaleza y la fauna californiana es diversa y en algunos casos poco amigable. Con bosques alrededor, hay presencia de serpientes.

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Medidas de seguridad: zona de serpientes venenosas

“Han pasado varios días desde que la selección llegó a Estados Unidos y, aunque la plantilla intenta asumir la situación con normalidad, existe cierta inquietud porque algunas de las especies detectadas en la zona son potencialmente venenosas“, recoge Diario de Sevilla, pendiente de lo que vive Rodríguez y sus compañeros.

Suiza “pelea” contras las serpientes en el Mundial 2026.

Agregan que ” los responsables del equipo han reforzado las medidas preventivas. Los paseos fuera de las áreas delimitadas han sido suspendidos por recomendación de los expertos y se han instalado nuevos avisos en los alrededores del recinto para evitar cualquier incidente: zona de serpientes“.

“La elección de San Diego respondió a criterios deportivos. El complejo ofrece tranquilidad, buenas comunicaciones y unas condiciones climáticas ideales para el trabajo diario. Además, se trata de una instalación muy utilizada por deportistas de élite para concentraciones de larga duración”, complementan.

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El plantel intenta llevar el tema con calma, pero las informaciones apuntan a que los jugadores sí mantienen cierta inquietud considerando que algunas de las serpientes detectadas son especies potencialmente venenosas.