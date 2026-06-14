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Liga de Primera

Tabla de Posiciones: Católica golea a U de Conce con show de Zampedri y va por Colo Colo

Los Cruzados cerraron la primera rueda con victoria en casa ante el Campanil y acortaron a 10 puntos su distancia con el puntero.

Por Alfonso Zúñiga

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Católica supera a la U de Conce y es sublider del Torneo Nacional.
© PhotosportCatólica supera a la U de Conce y es sublider del Torneo Nacional.

Para cerrar un semestre (casi) perfecto, Universidad Católica cerró la primera rueda del Campeonato Nacional con una goleada por 5-1 ante Universidad de Concepción en el Claro Arena con una figura consular en el goleador Fernando Zampedri.

El máximo anotador en Liga de Primera extiende la distancia con su competencia y se despachó con su primer hat-trick de la temporada, con tantos en el minuto 23, tras recuperación de Jimmy Martínez, más dos cabezazos en los 40′ y en los 60′.

Sobre el final de la parte inicial, Jeison Fuentealba (45+4′) acortaba distancias para el Campanil, pero Católica fue por más en el complemento. Gracias a los goles de Cristián Cuevas (68′) y Justo Giani (80′) firmaron el amplio y definitivo marcador para el local.

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¿Cómo quedan Católica y U de Conce en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta abultada victoria, el equipo que dirige Daniel Garnero escala hasta la segunda posición de la clasificación con 26 unidades; mientras que el cuadro del interino Ricardo Viveros cae hasta la 11° posición con 19, a seis de la zona de descenso.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Ambos equipos comienzan sus respectivas participaciones en Copa Chile. Universidad Católica es parte del Grupo B y visitará a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, este sábado 20 de junio desde las 15:00 horas.

Por su parte, Universidad de Concepción se estrenará por el grupo F del certamen el mismo día, pero a las 18:00 horas, cuando visite a Rangers en el Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca.

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