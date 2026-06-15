Caté Ibarra no tiene dudas: el penal que le dio el 2-2 a La Calera contra la U estaba viciado: fuera de juego de Sacha Sáez que ni el árbitro y el VAR consideró.

Universidad de Chile sigue peleada con el triunfo. Pudo ser victoria este pasado domingo frente a La Calera, por la decimoquinta fecha de la Liga de Primera, pero el pésimo segundo tiempo azul y una jugada polémica sentenciaron el amargo empate 2-2.

La polémica puntual fue el penal que le dio el gol del marcador definitivo a Los Cementeros: centro desde la banda, pivoteo de Sebastián Sáez a Matías Campos López y mano de Franco Calderón. La infracción del defensa de la U no está en discusión, sí la posición del Sacha, que no fue mostrada por el VAR al árbitro.

En conversación con RedGol, Manuel Ibarra reclama que, a su juicio, efectivamente el delantero calerano ingresó en fuera de juego y el penal debió anularse en el monitor del VAR.

“En esa jugada por la izquierda, balonazo hacia la espalda de los centrales. El Sacha Sáez en ese momento, para mí, estaba levemente adelantado. Ahí es donde aparecen esas líneas medias raras cuando quieren equiparar algo”, dijo Caté.

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Caté Ibarra molesto con el árbitro y la U

El ex lateral derecho que la U agrega que “de hecho, Sáez termina retrocediendo para pivotear a Campos López. El penal, la mano, para mí no tiene dudas, pero sí creo que había un leve offside. E insisto: hay unos márgenes de líneas que son inexplicables de repente. Un pie adelante, un hombro. Y como que nivelan la línea en el VAR. Como que muchas veces la ven a la pinta de ellos. Y en la revisión se van por la jugada menos notoria, que es la de Campos López que viene de atrás, pero para mí la jugada clara de offside es la de Sáez“.

Caté Ibarra no tiene dudas: en el penal cobrado contra la U Sáez estaba fuera de juego.

“Me parece muy rara esa situación. Ahora, eso no cambia que la U en el primer tiempo debió liquidar. Lamentablemente le pasa la cuenta el segundo tiempo. Quizás por la alta intensidad del inicio. La U flaquea en el segundo tiempo. Se agota y no concreta las ocasiones que debe. Del descanso la U entra a otro ritmo, mucho menor, sin chispas”, agregó.

Eso sí, el bronce con la selección chilena en los Juegos Olímpicos de Sidney sostiene que “no sé si el arbitraje contra la U ha sido más rígido, pero cuando uno empieza a criticar al arbitraje, especialmente los jugadores y el cuerpo técnico, de alguna manera te pasa la cuenta. Hay que tener cuidado con eso”.

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“Sí hay jugadas que han estado al límite y que obviamente ha salida desfavorecida la U. Y no lo digo por este partido, porque yo creo que estos puntos los pierde Universidad de Chile. Pudo meter más goles en el primer tiempo y cambiaba todo”, sentenció.

Resumen:

-Universidad de Chile empató 2-2 contra La Calera por la decimoquinta fecha.

-Franco Calderón cometió una mano penal tras el pivoteo de Sebastián Sáez.

-Manuel Ibarra declaró a RedGol que Sebastián Sáez estaba adelantado previo al penal.