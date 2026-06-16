Marcelo Morales asegura que está alejado de la realidad, que su mensaje llega, por lo que siguen trabajando por salir a flote.

Universidad de Chile afronta la última fecha pendiente de la Liga de Primera 2026, cuando este jueves reciba a O’Higgins en un durísimo partido en el Estadio Nacional.

Luego del empate 2-2 ante Unión La Calera, los azules quedaron a 15 puntos de Colo Colo, lo que los deja con más de un pie afuera en la pelea por el título, por lo mismo se han llenado de críticas.

Tanto así, que surgió la versión de un quiebre de los jugadores en la interna con el técnico Fernando Gago, algo que en esta jornada salieron a explicar en voz de Marcelo Morales.

“¿Cómo están con Gago? Está todo bien, con entusiasmo de seguir avanzando día a día para subir en la tabla de posiciones”, lanzó el lateral formado en los azules.

La U empató 2-2 ante La Calera en su último partido. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Morales enfoca la crisis en el rendimiento individual de la U

Marcelo Morales asegura que el actual momento de Universidad de Chile se enmarca en otras situaciones, por lo que deja de lado una quitada de piso al técnico Fernando Gago.

“La verdad es que no se han dado los resultados. Estamos frustrados porque sabemos que estamos al debe con la hinchada y nosotros mismos. Estamos trabajando de muy buena manera, la verdad que queremos conseguir triunfos, sabemos que si ganamos nos metemos terceros, así que vamos a seguir como siempre“, explicó.

En ese sentido, una vez más se les consultó si la forma que tiene Gago de trabajar llega en mensaje a todos los compañeros, porque al parecer no entienden lo que quieren.

“Nos llega lo que nos dice, nos entrenamos de buena manera, son muy intensos los trabajos, se puede hablar con el profe. Pero lamentablemente no se dan los resultados. Todos están para el equipo y con el equipo. No pasa más allá del resto”, finalizó.

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